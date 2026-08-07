“Spider-Man” se convirtió en la nueva imagen utilizada por la Casa Blanca para promover las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

A través de la cuenta oficial de la administración de Donald Trump, se compartió una ilustración del superhéroe atrapando con su telaraña a personas señaladas como inmigrantes: “Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales serán capturados y deportados”, se lee en la imagen.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “Sus amables agentes del ICE del vecindario”.

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El contenido fue difundido menos de una semana después del estreno mundial de “Spider-Man: Un nuevo día”, situación que generó críticas entre algunos usuarios, quienes cuestionaron el uso del personaje en un mensaje relacionado con las políticas migratorias de la administración Trump.

Algunos internautas calificaron la publicación como un “marketing desagradable”, mientras que otros pidieron a Disney y Marvel intervenir e incluso emprender acciones legales. “Esto es inaceptable”, escribió una usuaria.

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No es la primera vez que la Casa Blanca recurre a referencias de la cultura pop para promover mensajes relacionados con ICE. En otras ocasiones, la administración ha utilizado canciones de artistas como Katy Perry, Ariana Grande, Beyoncé, Rihanna y Sabrina Carpenter, quienes han expresado públicamente su molestia por el uso de su música.

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