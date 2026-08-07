50 mil jóvenes que este año inician sus estudios de secundaria recibirán el apoyo de “Uniformes y Útiles Escolares 2026” con el que se les entregan mil 180 pesos que pueden utilizar para adquirir útiles escolares o uniformes.

Ante 24 mil jóvenes y sus familias, la mandataria capitalina afirmó que este año, el Gobierno de la CDMX hizo una inversión de 704 millones de pesos, para apoyar a 650 mil niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas, preescolares y en secundarias.

“Cada estudiante recibirá mil 180 pesos, que podrá ser utilizado para adquirir, ya sea cualquier útil escolar o comprar uniforme escolar. Eso es lo que hoy es parte de este gran programa”, dijo.

50 mil jóvenes que este año inician sus estudios de secundaria recibirán el apoyo de “Uniformes y Útiles Escolares 2026”. Foto: EL UNIVERSAL

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Llama a padres de familia a pedir ayuda para atender salud mental

La jefa de Gobierno hizo un llamado a los padres de familia y a los jóvenes a pedir ayuda en caso de sentir tristeza o soledad, pues advirtió que “estamos en la era de la soledad” aun con pantallas al alcance de la mano.

“Hago un llamado a los padres de familia, a las mamás, papás y a los jóvenes: está bien pedir ayuda. Está bien, si sentimos tristeza y soledad, solicitar apoyo”, precisó.

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“Quiero platicarles que estamos en la era de la soledad. Aunque tenemos la pantalla pequeña, que la tienen todos, podemos perder todo, menos el celular, ¿o no? Pero aunque nos comunicamos muy rápido, aunque podamos estar viendo todo, son los momentos en que hay más aislamiento y soledad”, lamentó.

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Destacó que su administración puso en marcha un programa para atender la salud mental, con cientos de profesionales de salud emocional que acuden a los planteles educativos a brindar atención.

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