Un estadounidense fue declarado culpable de contrabandear miles de armas de fuego y piezas de armas de fuego que terminaron en manos de los cárteles mexicanos de la droga.

Así lo anunciaron este martes el Departamento estadounidense de Justicia y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El acusado, Chandler Britain Bradford, un hombre de New Braunfels, en Texas, fue declarado culpable de venta y contrabando de piezas de armas hacia México, así como de lavado de dinero.

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De acuerdo con la fiscalía, Bradford traficó piezas de armas suficientes para construir cinco mil 700 rifles de alto poder.

El acusado utilizó bodegas en Laredo y el Valle del Río Grande para ocultar la mercancía, que compraba legalmente, para luego traficarla a México.

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“Chandler Bradford sabía que los cárteles de la droga estaban usando estas armas para asegurar su territorio y las rutas que usaban para introducir drogas en Estados Unidos”, dijo el fiscal Justin Simmons durante una rueda de prensa en la que se anunció el veredicto.

El próximo 19 de noviembre se dictará la sentencia. Por los delitos imputados, Bradford enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.

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Simmons dijo que el acusado recurrió a un “esquema complejo” que incluyó registros a mano para el rastreo de las ventas, mensajes de texto y transferencias bancarias a empresas fantasma en México.

“No hacemos este trabajo por México o para hacer que México sea seguro. Aunque queremos que México sea seguro, hacemos esto, al final del día, por los millones de estadounidenses", subrayó el fiscal.

Cuatro más involucrados en el tráfico de armas

En enero de 2025, se anunciaron sentencias contra dos mexicanos como parte de este mismo caso. José Francisco García Cervantez fue condenado a 57 meses de prisión y Ricardo Rodríguez Sotelo a 78 meses de prisión.

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Según la acusación, García Cervantes era el encargado de transportar las cajas con partes de armas a México. Rodríguez Sotelo preparaba las piezas para contrabandearlas a través de la frontera, reempaquetándolas en un almacén de Laredo, Texas, donde eran recogidas para su entrega en camión a México.

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Las autoridades estadounidenses aún buscan a dos personas relacionadas con este caso: Julio César Gómez Mendoza, de quien el fiscal dijo es el receptor de las armas en Monterrey, Octavio Javier Quiroga Treviño.

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“Utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para acusar a estos individuos que apoyan a estas organizaciones, ya sea aquí en Estados Unidos o en México”, advirtió Simmons.

Las autoridades estadounidenses señalaron que por este caso todavía están buscando a dos prófugos: Julio César Gómez Mendoza y Octavio Javier Quiroga Treviño.

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