La consolidación fiscal en México enfrenta un escenario cada vez más complejo hacia 2027, en un entorno de bajo crecimiento, ingresos limitados y presiones estructurales de gasto, advirtió BBVA.

En un análisis sobre los Precriterios Generales de Política Económica para el año próximo, el banco consideró positivo el esfuerzo realizado en 2025, pero alertó que mantener esa trayectoria será difícil sin una reforma fiscal de fondo.

“Seguimos insistiendo en que será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo, considerando que las presiones sobre el gasto público continuarán debido a la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones. En contraste con el fuerte apoyo que recibió Pemex del gobierno federal en 2025, se tiene la intención de pasar a un esquema de normalización y reducción de transferencias en 2026-2027, en congruencia con la consolidación fiscal planeada”, subrayó.

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De acuerdo con el reporte, aunque el gobierno federal mantiene una postura fiscal responsable y prudente, el margen de maniobra se ha reducido de manera significativa, con lo cual el espacio fiscal disponible, una vez cubiertos compromisos como pensiones, participaciones y servicio de deuda, es cada vez menor, lo que limita la capacidad de ajuste sin afectar rubros clave del gasto público.

El análisis de BBVA señaló que los Precriterios plantean reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 3.5% del PIB en 2027, desde un estimado de 4.1% en 2026. Sin embargo, consideró que alcanzar este objetivo será complicado, especialmente si el crecimiento económico resulta menor al previsto por la Secretaría de Hacienda.

Según el documento, uno de los principales riesgos proviene de supuestos macroeconómicos optimistas. El gobierno proyecta un crecimiento del PIB de 2.4% en 2027, por encima del consenso de analistas, lo que podría traducirse en una sobreestimación de los ingresos tributarios y, por ende, en un incumplimiento de las metas fiscales.

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BBVA advirtió que, en un escenario de menor crecimiento, el gobierno se vería obligado a realizar recortes adicionales al gasto programable para alcanzar el superávit primario planteado, en un contexto donde el espacio fiscal ya es limitado. A esto se suma la expectativa de menores ingresos petroleros, que podrían caer de forma relevante en términos reales en 2027.

El reporte destacó que la estrategia oficial busca aumentar la recaudación sin modificar el marco tributario, mediante combate a la evasión, mayor fiscalización y uso de herramientas tecnológicas. Si bien estas medidas son adecuadas, el banco consideró que son insuficientes para enfrentar los retos estructurales de las finanzas públicas.

En este sentido, BBVA insistió en la necesidad de una reforma fiscal que amplíe la base tributaria, reduzca la informalidad y permita financiar mayores niveles de inversión en salud, educación e infraestructura, rubros que actualmente presentan rezagos significativos frente a estándares internacionales.

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El documento también advirtió que los supuestos de inflación y tasas de interés podrían resultar demasiado optimistas. Un entorno de tasas más altas implicaría mayores costos financieros para el gobierno, presionando aún más el gasto público y reduciendo el ya limitado espacio fiscal disponible.

Además, el banco señaló que factores internos, como la debilidad de la inversión y la incertidumbre sobre el Estado de derecho, continúan afectando el crecimiento económico. Esto limita la capacidad del país para generar ingresos adicionales y salir de un entorno de bajo dinamismo.

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