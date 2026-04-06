Profuturo reafirma su compromiso con la tranquilidad financiera de las y los mexicanos a partir de una visión de largo plazo que orienta su modelo de negocio, su estrategia de inversión y su relación con los clientes.

Este enfoque se refleja, por noveno año consecutivo, en su posición como la Afore con los mejores rendimientos del sistema, de acuerdo con el Indicador de Rendimiento Neto publicado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), lo que para las y los trabajadores significa una mejor proyección de pensión y mayores posibilidades de alcanzar sus metas de retiro y calidad de vida en el largo plazo. Profuturo administra recursos de ahorro para el retiro bajo un modelo de inversión sólido, disciplinado y orientado a la protección del patrimonio, confirmando la consistencia de su estrategia y el compromiso de la institución con una gestión prudente y de largo plazo. [1]

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En el ámbito de la gestión de inversiones, Morningstar otorga a Profuturo la Clasificación Medallista Oro, siendo la primera vez que esta firma internacional concede dicha distinción en el país. Este reconocimiento, que consolida a Profuturo como uno de los fondos más sólidos del sistema, se suma al otorgado por séptimo año consecutivo por International Finance como Mejor Fondo de Pensiones. [2] [3]

“Los resultados y reconocimientos que hemos obtenido reflejan una trayectoria construida con disciplina, visión de largo plazo y un compromiso permanente con nuestros clientes. En Profuturo trabajamos para ofrecer rendimientos sólidos, una gestión responsable de los recursos y una asesoría cercana y profesional, convencidos de que el ahorro y la educación financiera son pilares fundamentales para alcanzar la tranquilidad financiera de las y los mexicanos y para el desarrollo sostenible de nuestro querido México”, señaló Arturo García, Director General de Profuturo.

La estrategia de largo plazo de la compañía también se ha traducido en un impulso sostenido a la educación financiera. Profuturo fue la única Afore que, por tercer año consecutivo, ha cumplido al 100% con los criterios del Censo de Educación Financiera y Previsional de la CONSAR. Además, en alianza con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), fortalece su participación en la Global Money Week y la Semana Nacional de Educación Financiera, destacando la apertura de la sala “Tu Yo del Futuro”, diseñada para sensibilizar a personas de todas las edades sobre la importancia del ahorro y la planeación financiera. [4]

El compromiso social y ambiental se mantiene como un eje transversal de su estrategia. Profuturo participa por quinto año consecutivo en la evaluación de los Principios de Inversión Responsable (PIR) y fue reconocida, por octavo año consecutivo, como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), reforzando una gestión que busca generar valor sostenible y de largo plazo para sus clientes y para el país. [5] [6]

La confianza de quienes han elegido a Profuturo ha sido determinante para sostener una estrategia enfocada en disciplina financiera, gestión responsable de los recursos y resultados consistentes en el largo plazo.

La empresa mantendrá su enfoque estratégico de largo plazo, fortaleciendo su modelo de inversión, su compromiso con la educación financiera y su participación en iniciativas que contribuyan al desarrollo económico del país. Con ello, Profuturo reafirma su compromiso de seguir acompañando a las y los mexicanos, para que se conviertan en la mejor versión de su Yo del Futuro.

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Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

[1] Primer lugar en rendimiento neto para las SB INICIAL a SB 60-64, febrero 2026. CONSAR https://cutt.ly/zsuhVXS Importante: Para registrarte o traspasarte de Administradora debes tomar en cuenta el Indicador de Rendimiento Neto. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

[2] Medalla de Oro por Analista Morningstar, 2025 https://bit.ly/3XYP6hq

[3] Reconocimiento al mejor Administrador en México, 2025, International Finance https://bit.ly/46Afqnb

[4] Primer lugar Censo de Educación Financiera y Previsional de las Afores, 2025. https://bit.ly/4bOj8ea

[5] Resultados destacados en la evaluación de los Principios de Inversión Responsable (PIR). https://bit.ly/4qJmkhs

[6] Distintivo ESR 2025, CEMEFI. https://bit.ly/45xi4ct

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