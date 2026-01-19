Profuturo hace historia al recibir la Clasificación Medallista Oro de Morningstar

Profuturo marcó un hito en el sistema de pensiones al convertirse en la primera y única Afore en México, y la única institución de pensiones en América Latina, en obtener la Clasificación Medallista Oro de Morningstar, el reconocimiento más alto que otorga esta firma internacional especializada en análisis de fondos e inversiones.

Este logro coloca a la administradora mexicana dentro de un grupo altamente selecto a nivel global, ya que menos del 6% de los fondos evaluados por Morningstar en el mundo alcanzan la medalla Oro. Además, Profuturo es una de sólo ocho gestoras de fondos de ciclo de vida a nivel mundial que cuentan con esta distinción, lo que refleja la solidez y consistencia de su modelo de inversión de largo plazo.

¿Qué evalúa Morningstar para otorgar la calificación Oro?

El análisis considera múltiples factores cualitativos y cuantitativos que permiten evaluar la capacidad de una institución para generar valor sostenible en el tiempo, incluso en contextos de alta volatilidad en los mercados financieros.

Morningstar reconoce a las empresas basándose en cinco pilares clave que respaldan su desempeño: procesos de inversión eficientes y repetibles, rendimientos sostenibles, talento altamente especializado, calidad de la administradora y una estructura de costos competitiva. Estos elementos, en conjunto, permitieron a la Afore obtener la máxima calificación otorgada por los analistas de la firma.

El análisis también destacó el liderazgo institucional y la experiencia del equipo directivo, así como la evolución continua de las capacidades del equipo de inversión. La disciplina en la toma de decisiones, el enfoque de largo plazo y la consistencia operativa fueron señalados como factores determinantes para el desempeño sobresaliente de Profuturo.

Resultados consistentes respaldan el reconocimiento

La distinción otorgada por Morningstar se encuentra respaldada por resultados concretos. En 2025, Profuturo se consolidó por octavo año consecutivo como la Afore con los mejores rendimientos en México, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Este desempeño sostenido ha permitido a Profuturo fortalecer la confianza de sus más de ocho millones de clientes, quienes cuentan con mayor certidumbre de que su ahorro para el retiro está siendo administrado bajo los más altos estándares internacionales de la industria financiera.

La Clasificación Medallista Oro no sólo representa un reconocimiento institucional, sino también un beneficio directo para los trabajadores, al traducirse en mayor tranquilidad financiera y mejores perspectivas para el retiro.

Foto: cortesía Profuturo

Un compromiso para elevar el estándar del sistema de pensiones

Ser la primera Afore en México en obtener esta calificación implica también una responsabilidad adicional. Profuturo ha señalado que este reconocimiento refuerza su compromiso de seguir elevando el estándar de la industria, contribuir al fortalecimiento del sistema de pensiones y apoyar el desarrollo económico de México mediante una gestión eficiente, responsable y transparente del ahorro de los trabajadores.

Morningstar otorgó la Medalla de Oro por Analista Morningstar de las SIEFORES 2025, validando la capacidad de Profuturo para generar valor sostenible en el largo plazo y consolidarse como referente en la administración de fondos para el retiro.