A pesar de que para 2026 se espera un crecimiento económico para México de 1.3%, porcentaje mayor al 0.4% del año pasado, hace falta impulsar la inversión y atender los retos que frenan la actividad productiva, de acuerdo con economistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el lanzamiento regional del “Informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026” de la ONU, los economistas aseguraron que en medio de la incertidumbre por las políticas comerciales y considerando que hay una gran cercanía de México con la economía de Estados Unidos en términos de exportaciones, inversión y remesas, se registra un bajo crecimiento en el país.

Para este año se deberían atender los siguientes retos que aún persisten como una “baja dinámica de la productividad en México que ha estado estancada en años recientes, la alta informalidad laboral y la inseguridad”, dijo el coordinador de Investigación de Cepal México, Ramón Padilla Pérez.

Agregó que “un reto muy importante para 2026 será dinamizar la inversión, que para 2025 mostró una caída, una mayor certidumbre y políticas activas como se marca en el Plan México que sin duda le darán impulso en el 2026”.

Explicó que se tiene que dar un mayor impulso a las inversiones más allá de los tratados de libre comercio, porque el año pasado se registró una reducción de éstas y porque entre menos certidumbre y claridad haya en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se afecta la llegada de capital.

Economía mundial estable, pero con alta incertidumbre

En videoconferencia, el oficial de Asuntos Económicos, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Sebastián Vergara, explicó que la economía mundial muestra un panorama estable, pero con alta incertidumbre, a pesar de que el año pasado la resiliencia productiva se apoyó en un consumo estable y flexibilización monetaria de las economías.

La economía mundial ha mostrado resiliencia, con estabilidad, pero el panorama “es más frágil, con crecimiento insuficiente y desigual, con riesgos importantes en un entorno global, cada vez más fragmentado e incierto”, dijo Vergara.

Dijo que para la economía mundial en 2025 se estimó un crecimiento de 2.8% y para 2026 de 2.7% con significativos riesgos geopolíticos; pronósticos de aumento del PIB a la baja por políticas más restrictivas, y mayor incertidumbre comercial, así como limitado espacio fiscal y elevado endeudamiento.

El año pasado el comercio mostró un crecimiento mayor a lo esperado con 3.8%, con un arancel estadounidense promedio de 17%.

En 2026, agregó, se espera una reducción de la inflación global a 3.1%, luego del 3.4% de 2025, pero la inflación y altos precios exacerban la desigualdad porque hay mayores costos de alimentos, energía y vivienda lo que afecta mayormente a mujeres, poblaciones rurales y hogares de bajos ingresos.

En 2026 se proyecta que la política monetaria seguirá flexibilizándose con recortes de tasas de interés aunque se suavizarán con respecto al 2025.

mcc