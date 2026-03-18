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La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo sin sorpresas sus por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en sobre la mayor economía mundial es incierto.

"Las implicaciones de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía estadounidense son inciertas", escribe el banco central en su comunicado tras su reunión de política monetaria.

Los responsables del banco central aumentaron sus pronósticos de inflación: ahora podría situarse en 2.7% a finales de 2026. En diciembre pensaban que la inflación sería del 2.4% este año.

Por la mañana, el presidente de Estados Unidos mantuvo la presión sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, al cuestionar cuándo bajarían los tipos de interés.

"¿Cuando 'Tardón' Powell va a bajar las tasas de interés?", publicó en su red Truth Social, donde constantemente exige una bajada agresiva de los tipos y ataca a Powell, al que ha llegado a llamar "cretino" bajo el argumento de que con su "lentitud" está afectando a la economía estadounidense.

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