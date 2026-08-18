Yahir ha tomado el liderazgo cuando se trata de cuidar la comida y el presupuesto de la misma, dentro de "La casa de los famosos México", sin embargo, algunos de sus compañeros consideran no sólo que esta medida se ha convertido en una especie de control, sino que creen que él es uno de los habitantes que come mayor número de porciones.

Comienza la cuarta semana del reality y, la falta de comida comienza a convertirse una situación de confrontación entre los concursantes pues, desde que han sido sometidos a retos, por alcanzar el presupuesto para comprar despensa, no han obtenido el máximo de dinero, por lo que han tenido que lidiar con reducir las compras para la casa.

El cantante de "La locura" es uno de los que más irritado se ha mostrado, ante la falta de comida; semana con semana, se ha encargado de reunir a los habitantes de la casa para establecer cuáles son los productos más convenientes, y más rendidores, para solicitar.

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Por ello, ayer -lunes, 17 de agosto- el exacadémico convocó a sus compañeras y compañeros y, serio, mencionó que, de las cajas de pan blanco que habían comprado, para que rindieran para toda la semana, sólo quedaban dos bolsas, por lo que expresó que, el consumo ilimitado de los alimentos debía de parar.

"Estoy un poquito preocupado, compramos seis barras de pan ayer y ya no´más hay dos; no podría comprar más de 20 barras de pan para una semana y, creo que, de todas maneras, aunque se compren no nos van a alcanzar, a este ritmo, necesitamos hablar porque, si no hay pan y, no hay dulcesito y, no hay botanita y, no hay esto y lo otro, le van a empezar a pegar a los huevos, van a sacar el pollo y, nos van a pegar en la madre".

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Y aunque el sonorense predica que la comida "para eso es", algunos de sus compañeros alegan que, en realidad, él es el que consume grandes cantidades de comida, debido a que su condición física así se lo demanda, como expresó Flor Vigna, a Brianda y Mariana, en una reunión en el vestidor.

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"Yahir lo hace de la mejor gana, pero, en realidad, el que más gastó panes fue él en el desayuno; ahí, al haber sólo un líder, hay decisiones que tienen que ver con un sólo punto de vista y que, a veces, poniendo un punto de vista más, nivela la balanza, de 15 personas".

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Memo Schutz ha sido otro de los habitantes que ha expresado su sentir a Yahir, dándole a entender que no puede controlar lo que todos ingieren en la casa.

"Yo no puedo dejar que toquen la cocina", dijo el cantante.

A lo que Schutz contestó:

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"Sí, pero tampoco puedes ser un sargento, wey".

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A su vez, en redes sociales, a pesar de que Yahir se ha convertido en uno de los favoritos del público, ya hay quienes creen que sus medidas son exageradas y que, cuando raciona las porciones de comida, es, principalmente, buscando su beneficio propio, pues la fuente de proteína que para él es la más importante, es el huevo y, creen, que teme que desacompleten sus porciones, aunque también hay quien abogó por él.

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"Yahir come mucho, es puro hacer ejercicio, dormir y comer".

"Yahir ya no puede levantarse, antes que nadie, y comerse agusto sus 18 huevos porque Mariana se levanta igual de temprano, está que se lo llevada la chingad*".

"Yahir desayuna a escondidas y, según el, come poquito".

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"Según Yahir su único snack es el queso, ¿por qué no menciona las nueces?".

"Espero un buen cine de los desayunos secretos de Yahir".

"Yahir ya está bien intenso con la comida".

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"Yahir se come su cena en el desayuno, no es que el coma más".

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