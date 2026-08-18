Hay una parada que Sam Smith no puede dejar fuera de sus visitas a México: la Casa Azul de Frida Kahlo. El cantante británico acudió por cuarta ocasión al museo, justo después de iniciar el lunes su residencia de cinco conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El intérprete compartió fotografías de su recorrido por el recinto ubicado en Coyoacán, donde se conserva parte del legado de la pintora y se puede conocer la casa que también fue hogar del artista Diego Rivera.

“Se me llena el alma cada vez que vengo”, escribió Smith en su cuenta de Instagram, donde describió que su regreso al lugar es como una fuente de inspiración y una “peregrinación artística personal”.

Foto: Facebook.

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En las imágenes, el cantante posó frente a los característicos muros azules de la casa. Para el recorrido eligió una gorra, gafas oscuras y una camisa a cuadros sin mangas, además de fotografiarse junto a la placa que recuerda que Kahlo y Rivera vivieron ahí entre 1929 y 1954.

Durante su visita, Smith también adquirió un recuerdo relacionado con una de las obras más conocidas de la pintora: Naturaleza muerta: viva la vida, considerado el último cuadro que realizó Kahlo, compuesto por varias sandías de colores intensos con la técnica de óleo sobre masonita.

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Foto: Facebook.

La obra está fechada en 1954, fue ocho días antes de su muerte cuando Kahlo escribiría sobre una de las sandías la frase “Viva la vida”. Para entonces, la salud de la artista ya se encontraba deteriorada. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954.

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Foto: Facebook

La Sam Smith a México no solo se ha centrado en los espacios dedicados al arte. En su paso por Guadalajara con la gira To Be Free, el cantante fue visto comiendo tacos en un mercado.

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Además, acudió al Bosque Los Colomos, parque ubicado entre Zapopan y Guadalajara, en compañía de su prometido, el diseñador de moda Christian Cowan.

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