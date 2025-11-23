Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

y su coronación como ha generado una polémica jamás antes vista; uno de los jueces del certamen afirma que su triunfo se trataría de un fraude, por los presuntos negocios que existirían entre el presidente del concurso y el padre de la mexicana y, ahora, son algunas de las que también se unen a expresar inconformidad por los resultados.

Bastaron sólo unos minutos, después de que Bosh se convirtiera en la Miss Universo de la 74° edición del concurso, para que las especulaciones pero, sobre todo, los señalamientos se convirtieran en los protagonistas del concurso que, por cuarta ocasión, llevó a una mexicana a ser coronada.

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz
Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

El supuesto fraude que habría llevado a la joven tabasqueña a obtener el título de Miss Universo fue expuesto por Omar Harfouch, un músico franco-libánes, que fue seleccionado para formar parte del comité de selección, que establecería a las 30 participantes que pasarían a la final.

Omar Harfouch, músico franco-libánes, que iba a participar como juez en Miss Universe 2025. Foto: Instagram, vía @omarharfouch
Omar Harfouch, músico franco-libánes, que iba a participar como juez en Miss Universe 2025. Foto: Instagram, vía @omarharfouch

Sin embargo, su participación no terminó por concretarse, pues, a sólo 72 horas de la gran final, Harfouch tomó la decisión de dimitir a su cargo, esto debido a que ha afirmado que fue testigo de como la selección de las finalistas corrió a cargo de un gripo de personas que no pertenecían al panel de jueces, hecho que lo habría llevado a afirmar que había sido "engañado" y "utilizado".

Al conocer que la delegada mexicana se había llevado la corona, Harfouch recurrió a sus redes para aseverar que, 24 horas antes, él había expresado que sería Fátima quien ganaría el certamen, debido a los presuntos negocios que unían a , , con Bernardo Bosch Hernández, padre de la joven.

A continuación, se dio a conocer el contrato que , donde Bosch Herández trabaja desde hace décadas, había firmado con la empresa PJP4 de México, de la que es dueño Rocha Cantú, por una cantidad que oscila entre los 745 millones de pesos.

Y, si bien, Pemex ya lanzó un comunicado en que niega negocaciones con PJP4 en la actualidad, como Raúl Rocha Cantú, por su parte, ha desestimado las declaraciones de Harfouch, refiriéndose a él como "oportunista", hay dos de las concursantes del certamen que, a través de sus redes, han sugerido no estar conformes con la forma en que se sucedió la última edición del concurso.

Participantes de Miss Universo muestran decepción

,, ha sido una de las participantes que se ha pronunciado, afirmando que experimentó dolor por los acontecimientos que marcaron la reciente edición del certamen.

"Hay tanto que quiero decir, en estos últimos días he tenido miles de pensamientos pasando por mi mente, buscando entendimiento y paz sobre lo que sucedió este año en Miss Universo, mentiría si dijera que no me duele..., pero también sé, con todo mi corazón, que todo estará bien", escribió.

La joven no ahondó en más detalles y su publicación se enfocó en agradecer a sus connacionales por todo el apoyo que recibió durante su preparación y, posteriormente, su participación en el concurso.

"Sé que este momento completamente fuera de mi control, pero lo que sí estuvo en mis manos fue la forma en que me entregué a mi país, Ecuardor les dí todo de mí (...), Ecuador me ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resilencia, valentía y esperanza. Luchamos por lo que es correcto, luchamos con amor y seguiré honrando mi título con dignidad".

Publicación de Nadia Mejía-Webb, concursante de Miss Ecuardor 2025. Foto: Instagram
Publicación de Nadia Mejía-Webb, concursante de Miss Ecuardor 2025. Foto: Instagram

En el caso de Sanly Liuu, Miss Indonesia 2025, su mensaje fue mucho más frontal, pues no sólo mostró decepción, sino que agradeció, expresamente, a Omar Harfouch, por hacerla caer en la cuenta de lo que había pasado, de hecho, lo etiquetó en la publicación.

"Estos días que pasaron han sido abrumadores de tantas maneras. Para mí, este viaje siempre se he tratado de dar lo mejor de mí por Indonesia. Como alguien nueva en los certámenes, simplemente teniendo la oportunidad de subir al escenario es ya, para mí, un honor. (...) Gracias, Omar Harfouch por hablar y reconocer lo que muchos no vimos detrás de escena, tu voz significa más de lo que sabes".

Publicación de Sanly Liuu, Miss Indonesia 2025. Foto: Instagram
Publicación de Sanly Liuu, Miss Indonesia 2025. Foto: Instagram

En el caso de la delegada de Estonia, Brigitta Schaback, dio a conocer en sus cuentas oficiales que renunciaría a su título, pero, de entre sus motivos, no menciona ni hace alusión directa a la corona de Bosh, sino que expresa que fue a raíz de no empatar con la directora de Miss Universo, en su país, Natalie Korneitchik.

Brigitta Schaback, Miss Estonia 2025, renuncia a su título. Foto: Instagram, vía @brigittaschaback
Brigitta Schaback, Miss Estonia 2025, renuncia a su título. Foto: Instagram, vía @brigittaschaback
