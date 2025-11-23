Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Una de las primeras cosas que hizo al momento de ganar la corona de , fue el persignarse y alzar la mano derecha al cielo, como si estuviera agradeciendo a Dios, esta acción le atrajo el apoyo de la, al menos en México, y que sus miembros han dejado de manifiesto en las redes sociales.

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz
Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

“Ser creyentes visibles no tendría por qué intimidarnos. Mostrar nuestra fe significa compartir luz, esperanza y sentido, en medio de un mundo, tantas veces herido por el ruido, el vacío y la prisa. En un concurso de Miss Universo, un evento globalizado, mediático, competitivo y a menudo centrado en lo superficial, que una joven mexicana utilice los primeros segundos de su reinado para hablar de Dios, a través de sus gestos, nos recuerda que Dios se hace presente, incluso donde parece no haber espacio para Él”, se lee en la editorial de esta semana del suplemento "Desde la Fe", que pertenece a la Arquidiócesis de México.

Quien también ha mostrado su apoyo a Bosch, es el productor y actor Eduardo Verástegui, quien a través de su cuenta de X ha hablado de las cualidades de la tabasqueña, además pidió que no se politice su triunfo, expresando que, lo dicho por ella en el pasado, fue en uso de su libertad de expresión.

“Fátima es una mexicana, patriota, católica y guadalupana, como la gran mayoría de los mexicanos, y desde esa fe vive, piensa y camina…Su corona es para todo México: para cada familia, para cada joven, para cada niño, para toda persona que sueña con un país más fuerte ,más unido y más lleno de esperanza”, escribió.

Incluso la cuenta de Instagram @fiatmaria17, hizo la observación de que el vestido que Fátima usó en la final, pudo haber sido inspiradoen la imagen del Niño Jesús de Praga, aunque el diseñador mexicano Trino Orozco ya explicó que fue un homenaje al primer certamen qu eBosch ganó en 2018, Flor de Oro Tabasco, además de representar con el rojo “la pasión, la fuerza y el poder de nuestra tierra mexicana”, y con la capa la paz y libertad de los mexicanos.

Además de otras cuentas de sacerdotes, religiosas y laicos, que usan las redes para evangelizar, que destacan el valor y convicción de la mexicana de hablar de su religión en dónde no se acostumbra, como es el caso de @p.betosoto, @fetv05 que es Televisión Católica de Panamá, @judithbio90, por mencionar algunos.

Constantemente la tabasqueña ha dejado de manifiesto su fe, como en su cuenta de Instagram, en cuya bio está la frase “Viva Cristo Rey”, la cual repite constantemente e incluso usa como sticker de WhatsApp, según compartió en una entrevista, además en algunas publicaciones ha dejado ver su devoción por la Virgen María y el Rosario.

