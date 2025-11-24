Más Información

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

Desde la coronación de como , la polémica en torno al certamen de belleza ha ido en aumento. No solo se ha acusado a la mexicana de hacer fraude para obtener su título; sino que varias de las candidatas que participaron han renunciado a la organización.

Brigitta Schaback, Miss Estonia y, más recientemente, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, anunciaron a través de redes sociales su renuncia al título de representantes de sus naciones; y aunque ninguna señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos, sí coincidieron en expresar su decepción con la organización internacional.

En el caso de Schaback, todo comenzó con un mensaje en el que explicó que sus valores no se alineaban con los de la dirección nacional y que prefería continuar su labor a favor del empoderamiento femenino de manera independiente. Sin embargo, horas más tarde volvió a pronunciarse y reveló que la razón de fondo era mucho más profunda: el escándalo que ronda al certamen.

Lee también

En un breve texto que compartió en sus historias de Instagram, la modelo aseguró que recibió la indicación de apoyar a la organización internacional, y como no estaba dispuesta, decidió dimitir.

"Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título", explicó.

En este mismo espacio, la exrepresentante expresó su total apoyo a la delegada de Costa de Marfil, quien minutos antes también se desvinculó del título y de la organización.

Briggita compartió la imagen del comunicado de la marfileña y escribió sobre él: “No soy la única. Esto debe significar algo.”

Miss Estonia mostró su apoyo total a la representante de Costa de Marfil, quien quedó en quinto lugar de la competencia. Foto: Instagram.
Miss Estonia mostró su apoyo total a la representante de Costa de Marfil, quien quedó en quinto lugar de la competencia. Foto: Instagram.

Además, publicó una fotografía de la representante de Costa de Marfil acompañada de la palabra “Reina”, gesto que muchos internautas interpretaron como un reconocimiento simbólico y no oficial de que, para ella, habría sido la verdadera ganadora del certamen o, al menos, la competidora más digna del título.

Con este mensaje, la modelo reconoció a su excompañera. Foto: Instagram.
Con este mensaje, la modelo reconoció a su excompañera. Foto: Instagram.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]