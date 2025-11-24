Ella es Olivia Yacé, la representante de Miss Costa de Marfil que renunció a su título tras presunto fraude

Recientemente, Olivia Yacé sorprendió al mundo del modelaje al anunciar su renuncia como Miss Costa de Marfil 2025.

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil 2025. Foto: olivia.yace

Por medio de un comunicado que realizó en sus redes, la modelo explicó que su decisión respondía a la necesidad de mantenerse fiel a sus principios éticos, aunque llegó en medio de la controversia desatada tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, un triunfo que algunos críticos del certamen han señalado como favorecido por un presunto fraude.

Asimismo afirmó que su participación en Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, le dejó valiosas lecciones sobre resiliencia y esfuerzo. Aun así, enfatizó que continuar con el título implicaría actuar en contra de sus convicciones.

¿Quién es Olivia Yacé?

Nacida el 8 de enero de 1998 en Abiyán, Costa de Marfil, Olivia Yacé se ha consolidado como una de las figuras africanas más influyentes en el modelaje y los concursos de belleza. Es hija de Jean-Marc Yacé, alcalde de la comuna de Cocody, y de Yolande Yacé.

Ella es Olivia Yacé. Foto: Redes sociales

Su pasión por la moda surgió desde temprana edad; a los 13 años ya participaba en actividades vinculadas al modelaje, abriéndose camino en la industria de su país.

Se formó en Marketing y Management en la Widener University, en Estados Unidos, y complementó su preparación con especializaciones en Luxury Brand Management y Event Planning, campos en los que ha desarrollado su trayectoria profesional.

Ella es Olivia Yacé. Foto: Redes sociales

En 2021 fue coronada Miss Côte d’Ivoire, y durante su participación en Miss Mundo logró un histórico segundo lugar para su país. En 2025 compitió en Miss Universo, alcanzando el Top 5, aunque días después decidió renunciar al título regional que le habían otorgado, alegando que no estaba alineado con sus principios de igualdad, respeto y transparencia.

Fuera de los escenarios, lidera iniciativas humanitarias a través de la Olivia Yacé Foundation, enfocadas en educación, salud femenina y reducción de desigualdades. Además, actúa como embajadora del turismo en Costa de Marfil y promueve constantemente el talento africano.

