vuelve alzar la voz, en favor de y su . La modelo pide a la población mexicana no poner en duda el triunfo de la tabasqueña, ya que, con su preparación y, también por la convicción con la que se conduce, ha demostrado que es merecedora de la corona.

La exdirectiva de Miss Universe México se dio cita en un evento organizado por la revista "Quién", en donde "Venga la alegría" la cuestionó acerca de qué opinión le merecía la reprobación que Bosch ha recibido, a través de las redes, desde que se afirmó que su coronación se debía a un .

La modelo, que ya había mostrado su respaldo por Fátima -cuando ocurrió el desencuentro con Nawat Itsaragrisil-, indicó que, a su parecer, se había tratado de una victoria legítima, debido a que la joven tabasqueña tenía todo lo que se requería para ser merecedora del título.

De hecho, la también actriz dio todo su reconocimiento a la elocuencia con la que cuenta la joven de sólo 25 años.

"Fátima es una mujer digna, una mujer que está apegada a sus valores, es una mujer inteligente, son muy interesantes todas sus causas, creo que es una persona que tiene muchísima coherencia con su mente y con su corazón, con lo que dice y con lo que hace; yo le deseo muchísma suerte", expresó.

Además, Martha Cristiana pidió a la población que no se una a la ola de odio que Fátima ha recibido, desde otros países, lamentando que, como conciudadanos no recoznocamos el triunfo de la joven tal y como lo merece.

"A mí me gustaría que los mexicanos dejemos de tirarle a otros mexicanos y, que celebremos nuestros triunfos, porque son bien pocos, caray...", puntualizó.

Martha Cristiana recuerda a Raúl Rocha Cantú como un hombre correcto

Pese a que no mete a las manos al fuego por él, Martha Cristiana recuerda a como un hombre abierto a escucharla, cuando se acercó a él para hacerle saber sus inquietudes, poco antes de tomar la decisión de dimitr de su cargo al frente de Miss Universe México, por lo que la modelo espera que sean las autoridades quienes determinen si el empresario es culpable de los cargos de los que se le acusa.

"A las autoridades competentes les corresponde investigar que es cierto y que no; lo que yo conocí de Raúl Rocha Cantú, una persona educada conmigo, una persona frontal, con la que pude tener una conversación, una comunicación, decirle ´esta pasando esto, no me gusta esto, no puedo sumar a tu organización, con permiso, muchas gracias´", detalló.

