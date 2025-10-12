La tecnología está en constante actualización y el Internet lo comprueba, pues ha tenido un buen número de versiones para mejorar la conectividad en el mundo. Para muestra el WiFi 8, un nuevo modelo que será lanzado en los próximos años para llevar conexión a lugares donde incluso escasea la señal.

Este proyecto será aprobado por WiFi Alliance, organización encargada de crear y aceptar desarrollos tecnológicos de WiFi, vez que la empresa de dispositivos inalámbricos Qualcomm termine de desarrollar los detalles. Aquí te compartimos sus novedades.

WiFi 8 mejorará las conexiones inalámbricas como el Bluetooth y UWB. Foto: Freepik

¿Cuáles son las novedades del WiFi 8?

De acuerdo con WiFi Alliance y Qualcomm, el Internet debe de perdurar a lo largo del tiempo y ofrecer una mejor cobertura de señal para la comunicación y conectividad. Es por eso que están trabajando en el WiFi 8, cuyo nombre es “802.11bn”.

Según Rolf De Vegt, vicepresidente de estándares técnicos en Qualcomm, las novedades que esta nueva versión de WiFi traerá son:

Frecuencias de 4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que dará una señal más rápida a distancias cortas y largas.

Tendrá una velocidad de 100 Gbps, 77 Gbps más de los que cuenta el WiFi 7

Económicamente, podrá asegurar un 25% más de paquetes contratados

Su cobertura será fiable, al llevar señal a varios puntos del mundo donde la conectividad es inestable.

Propiciará una coordinación inteligente entre varias señales inalámbricas, como el Bluetooth y la UWB (Banda Ultra Ancha), sin causar interferencias.

Su consumo de batería será menor sin importar qué tanto se utilice.

Además, estará diseñado para apoyar a campos científicos y tecnológicos como la robótica y la automatización industrial, lugares superpoblados, objetos de Inteligencia Artificial (por ejemplo, las gafas de realidad aumentada), entre otros.

El WiFi 8 promete mayor fiabilidad de conectividad en entornos con índices altos de interferencia. Foto: Pexels

¿Cuándo se lanzará el WiFi 8?

Según lo ha informado Qualcomm, el WiFi 8 podría quedar listo en 2028 o 2029; su desarrollo comenzó en julio de 2022 bajo una visión de UHR. Pero lo sorprendente es que este nuevo modelo de Internet tendrá una gran capacidad de fiabilidad, sobre todo en zonas con interesencias altas.

De momento, la fecha tentativa de su lanzamiento es marzo de 2028, dos meses después de que WiFi Alliance oficialice la certificación para su circulación mundial.

A partir de ese momento, las empresas comenzarán a fabricar los routers compatibles con el WiFi 8 para que la venta comience en 2029.

