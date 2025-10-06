La gestión escolar en Latinoamérica enfrenta un desafío creciente: integrar procesos administrativos, pedagógicos y financieros en un solo ecosistema digital. En ese contexto, Lirmi se ha posicionado como la plataforma más completa de la región, elegida por más de 3,000 colegios en Chile, México y otros países.

A diferencia de otras soluciones, Lirmi concentra en un solo sistema admisiones, convivencia escolar, comunicación con familias, planificación pedagógica, evaluación del aprendizaje, control financiero y gestión administrativa, lo que permite a los directivos tener una visión 360° de la escuela.

“En Lirmi sabemos que la verdadera transformación educativa ocurre cuando los colegios toman control de sus procesos, trabajan con indicadores y sostienen una cultura clara. No se trata solo de digitalizar, sino de ganar eficiencia operativa, elevar el aprendizaje y mejorar la experiencia diaria de familias, estudiantes y profesionales”, dijo Emerson Marín, CEO de Lirmi.

Un diferenciador clave: admisiones

El proceso de admisión escolar suele ser un punto crítico para las familias y los colegios. Hoy, la mayoría de las instituciones en México gestiona los cupos y pagos a través de sistemas que no son especializados o que están desconectados del contexto educativo, como planillas Excel, CRM, etc.

Con Lirmi, esa experiencia cambia: el módulo de Admisiones permite a los colegios digitalizar postulaciones, pagos y gestión de cupos y en un mismo espacio, mejorando la experiencia de las familias, generando una mayor cantidad de conversiones, y reduciendo la carga administrativa.“La primera experiencia de un padre de familia con el colegio no es en la sala de clases, sino en el proceso de admisión. Con Lirmi ayudamos a que esa experiencia sea fluida, confiable y sin fricciones”, añadió el vocero.

Una plataforma integral que mejora concretamente la eficiencia

Según datos recientes, los colegios que implementan plataformas integrales como Lirmi logran ahorrar hasta un 40 % en licencias de software y aumentar la eficiencia operativa hasta en un 70 %, al centralizar admisiones, matrículas, control financiero, planificación académica, comunicación con familias y evaluación en un mismo sistema.Además de la cobertura completa, uno de los grandes atributos de Lirmi es su usabilidad. La interfaz está diseñada para que docentes, directivos y familias puedan interactuar de manera sencilla, sin necesidad de procesos largos de capacitación.Con la integración de inteligencia artificial en módulos clave, Lirmi también está anticipando tendencias globales, ofreciendo a los colegios herramientas de predicción de matrícula, alertas de riesgos en convivencia escolar y análisis avanzados de resultados académicos.

Liderar con datos, simplificar la gestión, transformar la educación

La propuesta de Lirmi se resume en tres ejes: liderar con datos, simplificar la gestión y transformar la educación. En un contexto donde las escuelas particulares buscan diferenciarse no solo en la calidad académica sino también en la experiencia que ofrecen a las familias, contar con una plataforma integral y confiable se vuelve una ventaja estratégica.

