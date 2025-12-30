Durante los primeros días de diciembre, Samsung presentó de manera oficial el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold, su primer celular que incorpora tres pantallas, con el cual la compañía surcoreana se monta a la competencia de los nuevos plegables más grandes.

En Tech Bit tuvimos la oportunidad de conocer el equipo, para ver de cerca y probar algunas de las características que destacan del celular y aunque el contacto con el equipo duró un par de horas, nos llevamos una buena impresión de lo que puede ofrecer el Galaxy Z TriFold.

Pantalla multitarea, ligero y delgado

Para empezar, desde que sacamos el celular de la caja, ya sabíamos que desplegado nos iba a dar una buena experiencia para ver el contenido. Este celular cuenta con una pantalla de 10 pulgadas (la más grande un celular Galaxy), básicamente lo que nos puede dar una tableta.

El espacio de esta pantalla le da mayor potencial a los usuarios que sol multitarea, ya que pueden tener abiertas hasta tres aplicaciones al mismo tiempo y acomodarlas de acuerdo a sus necesidades. A esto se suma que cuenta con varios escritorios para tener las aplicaciones distribuidas en "diferentes pantallas". Además de pantallas flotantes que puedes cambiar de tamaño y acomodar como prefieras.

Esto le brinda al usuario la oportunidad de realizar diferentes tareas fuera de casa, sin tener la necesidad de llevar la computadora consigo, porque incluso el teclado del Galaxy Z TriFold se adapta a la escritura del usuario.

Para aprovechar la experiencia, ofrece imágenes nítidas en una pantalla Dynamic 2X AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz y hasta con 2600 nits.

Por otro lado, al tomarlo nos dimos cuenta que es un equipo bastante ligero (con un peso de aproximadamente de 309 gramos). Además, es bastante delgado, con un grosor de 3.9 mm, básicamente lo que mide el puerto de carga del equipo.

Plegado resistente que cuida las pantallas

Algo que llama la atención del Galaxy Z TriFold es su diseño plegado hacia dentro que sirve para proteger la pantalla principal, es decir, se pliega en forma de U a diferencia de otros equipos de tres pantallas. En este sentido, inicias cerrando la pantalla izquierda para después cerrar la derecha, pero en caso de que llegues a olvidarlo, el celular cuenta con una alarma que emite una leve vibración para anunciarte que lo estos plegando de forma errónea.

Por otro lado, las bisagras parecen ser bastante resistentes. De acuerdo con Samsung, la compañía ha "ha perfeccionado la bisagra Armor FlexHinge para satisfacer las exigencias únicas de Galaxy Z TriFold". Estas bisagras, según la compañía, le dan al equipo la resistencia que necesita, además de que permite que los paneles de la pantalla encajen de forma segura, dejando un espacio mínimo entre los pliegues.

Primeras impresiones del Samsung Galaxy Z TriFold: ¿llegará a México? Imagen: Samsung

Al plegarlo, tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas, que es una pantalla amplia para realizar tareas cotidianas en un celular como revisar redes sociales, enviar correos, revisar mensajes, entre otros.

Por otro lado, los pliegues de la pantalla no se nota mucho al momento de ver contenido con la pantalla de 10 pulgadas.

Cámaras, potencia y batería

Otros aspectos que conocimos fueron las cámaras. El Samsung Galaxy Z TriFold cuenta con un ultra gran angulas de 12 MP, gran angular de 200 MP y cámara teleobjetivo de 10 MP. Por otro lado, en la cámara frontal tanto en pantalla de portada como en la principal encontramos un lente de 10 MP.

En este caso pudimos probar el equipo tomando algunas fotos y selfies aunque nos hubiera gustado explorar más este apartado en campo. Sin embargo, los resultados que nos brindó nos parecieron bastante adecuados.

Por otro lado, en cuanto a potencia, el equipo está conformado por un Snapdragon 8 Elite, una memoria de 16 GB con hasta 1 TB de almacenamiento interno. Además de un sistema de batería de tres celdas de 5,600 mAh, con carga ultrarrápida de 45 W que, según Samsung, puede alcanzar el 50% de carga en unos 30 minutos.

¿El Samsung Galaxy Z TriFold llegará a México?

Lamentablemente, Samsung aún no tiene planes de expandir al mercado latinoamericano este equipo, por lo que por el momento el Galaxy Z TriFold no estará disponible en el país.

Por el momento, el equipo ya está a la venta en Corea del Sur en donde el primer día fue un éxito y se agotó en pocos minutos. De acuerdo con Samsung, también llegará a otros mercados globales como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, así como Estados Unidos.

