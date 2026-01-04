¿Sabes cuánta energía gastan los aparatos eléctricos que más usas en el día? Algunos de ellos no ocupan demasiada electricidad para funcionar, pero hay otros que sí consumen una buena cantidad de este recurso para operar.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido que ahorrar energía es una práctica que debe ponerse en marcha en todos los hogares del país para cuidar del medio ambiente y de nosotros como seres humanos.

Y, precisamente, porque la tecnología no está peleada con la sostenibilidad, te decimos qué aparatos debes desconectar durante las noches para que ahorres la menor energía posible.

Al desconectar tus aparatos eléctricos por la noche, beneficiará tu economía. Foto: Pixabay

¿Qué es el ahorro de energía?

La CFE describe al ahorro de energía ​como una eficiencia energética, cuya finalidad es gastar la menor cantidad de energía. Esto se puede lograr a través del cambio de hábitos, y con el uso moderado de los recursos tecnológicos que utilizamos diariamente, como electrodomésticos, celulares, bombillas, y más.

El ahorro de energía se ha considerado como una de las medidas sustentables más fructíferas en el mundo, aunque aún hay grupos poblacionales que ignoran este protocolo ambientalista

Por ello, instituciones como la Secretaría de Energía (Sener) propusieron en el país que cada 21 de octubre se conmemore el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Pero, no es necesario que llegue esa fecha para tomar conciencia sobre el ahorro de energía; a continuación, te decimos cómo puedes poner tu granito de arena para contribuir con esta medida sustentable.

Los aparatos eléctricos enchufados consumen energía aunque no se usen. Foto: Pixabay

¿Cuánta energía consumen los aparatos domésticos más usados?

De acuerdo con la empresa mexicana de energía solar fotovoltaica, CONERMEX (Compañía Nacional de Energías Renovables), es necesario que los aparatos eléctricos permanezcan desconectados si no se utilizan, sobre todo por la noche.

En uno de sus estudios, ha expuesto la cantidad de energía que consumen los dispositivos más usados al día por las personas:

Televisión: Entre 70 y 360 W por 6 horas, dependiendo de sus pulgadas.

Consolas de videojuegos: Estos dispositivos gastan entre 10 y 220 W.

Equipos de sonido: 75 W por 5 horas.

Computadoras: Hasta 300 W por 4 horas.

Cargadores de dispositivos: Entre 5 y 20 W.

Impresoras: Entre 20 y 40 W.

Microondas: Aproximadamente consume 1200 W por 15 minutos.

Ventiladores: Entre 65 y 125 W por 8 horas diarias.

Cafeteras: 750 W por una horas diaria.

Lavadoras: 400 W por 4 horas diarias.

Calefactor: 1500 W por 4 horas.

Licuadora: Entre 250 y 500 W por 15 minutos

Plancha: Hasta 1000 W por 4 horas

Refrigerador: Entre 250 y 650 W por 8 horas.

Este 2026, incluye en tus propósitos el hábito de ahorrar energía. Foto: Pixabay

¿Cómo puedes ahorrar energía eléctrica y cuidar el medio ambiente?

Si es de tu interés ahorrar energía para preservar el medio ambiente y pagar menos por tu servicio eléctrico, debes desconectar todos sus aparatos eléctricos por la noche, para que no generes un consumo fantasma, el cual se define como el gasto silencioso que los dispositivos generan cuando permanecen enchufados aunque no se utilicen.

Pero por otra parte, también puedes adoptar a tu rutina otras recomendaciones que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) aconseja:

Limpiar lámparas y electrodomésticos.

Utilizar luces LED y focos ahorradores

Aprovechar la luz solar

Apagar las luces de habitaciones que no estén ocupadas

Toma duchas cortas

Apaga el aire acondicionado si no estás en casa o no es necesario

Compra electrodomésticos que tengan garantía de ahorro eléctrico.

Recuerda utilizar de manera responsable todos tus aparatos eléctricos no solo para consumir una mínima cantidad de energía, sino para prolongar la vida útil de tus aparatos tecnológicos.

