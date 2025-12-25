Cuando piensas en una bocina que anime las fiestas de principio a fin, lo que buscas no es solo volumen, sino presencia sonora, dinamismo y esa sensación de estar “en vivo”. La bocina Sony ULT 9AC llega justo a ese punto: no suena como un simple parlante doméstico, sino como el corazón del sonido en tu sala o terraza.

La ULT TOWER 9AC es parte de la línea ULT POWER SOUND de Sony, diseñada para ofrecer un audio de frecuencias bajas mejoradas y presión sonora fuerte que, tanto si pones reggaetón como rock clásico, convierte cualquier pista en algo que vibra en el pecho.

En una reunión reciente en la que la probé, lo primero que noté fue cómo sus graves profundos inundaban toda la sala —no solo al frente— gracias a su sonido 360°, que “abre” la música para que todos la sientan por igual, sin importar dónde estén.

ULT TOWER 9AC: el mejor sonido para tus fiestas. Imagen: Sony

La colocamos en una esquina de la sala, conectamos el celular por Bluetooth y dejamos que la música fluyera durante varias horas. Lo interesante fue notar cómo el sonido se mantenía contundente incluso cuando la gente hablaba, se movía o salía al patio: los graves seguían presentes, el volumen no se distorsionaba y la música no se perdía en el ruido ambiente.

Hubo un momento en el que cambiamos de playlist —de kpop a electrónica— y la bocina respondió sin ajustes complicados, con un bajo más profundo y un ritmo que se sentía físico, de esos que te obligan a moverte. La ULT TOWER 9AC cumplió justo como se espera cuando lo único que quieres es que la fiesta no se apague.

Técnicamente, este altavoz está construido con un sistema de tres vías y reflejo de bajos, lo que significa que cada rango de sonido —desde los graves hasta los agudos— está pensado para reproducir con claridad y potencia. Puedes conectar tu teléfono por Bluetooth, pero también tiene entradas físicas como AUX, USB, óptica, micrófono y guitarra, lo que lo hace ideal si decides hacer un karaoke o acompañarte tocando.

Una característica que sorprendió a más de uno esa noche fue el TV Sound Booster: mientras esperábamos que llegara la comida, conectamos la bocina al televisor y el sonido se sintió más lleno y envolvente que con las bocinas integradas del aparato.

Mover esta torre de sonido no es una odisea: aunque pesa cerca de 28 kg, viene con asas y ruedas robustas que facilitan llevarla del salón al patio sin complicaciones.

ULT TOWER 9AC: el mejor sonido para tus fiestas. Imagen: Sony

En el día a día, su uso puede ser tan sencillo como poner tu playlist favorita desde tu celular o tan creativo como montar un pequeño karaoke entre amigos, gracias a los controles de eco y tono que incluye en su panel superior. Además, desde la app del celular puedes convertirte en un DJ y hacer algunas mezclas de la música para ambientar como un profesional tus fiestas.

Precio y disponibilidad en México

El precio aproximado de la ULT TOWER 9AC es de 11 mil 99 pesos y puedes encontrarla en tiendas en línea o en la página oficial de Sony.

