Ir a un concierto implica asumir ciertas limitaciones, sobre todo cuando se trata de tomar fotos. La distancia, la iluminación cambiante y el movimiento constante suelen jugar en contra, incluso con celulares de gama alta. Por eso, poner a prueba el vivo x300 Pro en un entorno así parecía una buena forma de entender qué tan funcional es realmente en la vida diaria.

El escenario fue el concierto de Katseye, el pasado 16 de diciembre en el Teatro Metropólitan, visto desde los palcos. No había oportunidad de acercarse al escenario ni de buscar el ángulo perfecto; era justo la experiencia común de cualquier asistente que intenta capturar el momento desde su asiento.

Desde ahí, el x300 Pro se usó como lo haría cualquier usuario: sin trípode, sin configuraciones avanzadas y con la expectativa de obtener buenas fotos sin tener que “pelearse” con el equipo. La sorpresa llegó cuando el celular empezó a responder más como una cámara dedicada que como un teléfono convencional.

vivo x300 Pro: ¿el mejor acompañante de conciertos? Imagen: Paloma Vega

Un zoom que cambia la experiencia

Uno de los puntos clave fue el uso del Kit extensor de teleobjetivo vivo ZEISS 2.35x, un accesorio oficial que se integra directamente al sistema de cámaras del dispositivo. En la práctica, este extensor permitió acercamientos que normalmente se perderían entre desenfoque y ruido digital.

Desde los palcos, fue posible capturar a las artistas con un nivel de detalle poco común para un celular: expresiones claras, contornos definidos y colores equilibrados, incluso bajo luces de escenario complejas. El zoom no se sintió artificial ni forzado, y eso marcó una diferencia notable frente a otros equipos que dependen únicamente del recorte digital.

vivo x300 Pro: ¿el mejor acompañante de conciertos? Imagen: vivo

Más allá del resultado final, lo interesante es que el proceso fue sencillo. No hizo falta ajustar manualmente parámetros ni cambiar entre modos complicados; la cámara del x300 Pro responde bien desde el uso automático, algo que se agradece cuando solo quieres disfrutar el concierto.

Videos y fancams de alta calidad

Si bien las fotos fueron uno de los puntos fuertes durante el concierto, el video no se quedó atrás. El vivo x300 Pro permitió grabar clips largos sin caídas de calidad, algo clave cuando se intenta capturar una canción completa o esos momentos que los fans suelen guardar como fancams. Desde los palcos, el zoom mantuvo una imagen estable y definida, sin saltos bruscos ni pérdida evidente de detalle.

La estabilización ayudó a que los videos se vieran firmes incluso grabando a mano, algo que se nota especialmente en conciertos, donde el movimiento es inevitable. Las luces cambiantes del escenario no “quemaron” la imagen ni oscurecieron a las artistas, y el audio quedó bien balanceado para un entorno con música alta y gritos del público.

En el uso cotidiano, esta calidad de video se traduce en grabaciones listas para compartirse en redes sociales sin necesidad de edición adicional. Ya sea para subir clips a Instagram, TikTok o simplemente guardarlos como recuerdo, el x300 Pro facilita crear videos claros y bien definidos, incluso cuando las condiciones no son ideales.

vivo x300 Pro: ¿el mejor acompañante de conciertos? Imagen: Paloma Vega

Fotografía pensada para el uso diario

Fuera del entorno del concierto, el vivo x300 Pro mantiene esa lógica de practicidad. La aplicación de cámara es clara, intuitiva y fácil de entender, incluso para usuarios que no están familiarizados con términos técnicos. La colaboración con ZEISS, de acuerdo con la información oficial de vivo, se nota en imágenes bien balanceadas, con buena gestión de luz y contraste.

En el día a día, las fotos salen listas para compartirse, sin necesidad de edición adicional. Ya sea en interiores, exteriores o situaciones de poca luz, el procesamiento ayuda a mantener una imagen natural, sin exagerar colores ni texturas.

Pantalla, batería y desempeño sin sobresaltos

En otros aspectos clave, el x300 Pro cumple con lo que se espera de un equipo de su categoría. La pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas con 120Hz y resolución 2800x1260 con tecnología ZEISS es amplia y cómoda para consumir contenido, revisar redes sociales o ver video, incluso en exteriores gracias a su alto brillo. Durante jornadas largas de uso —fotos, video, navegación y datos móviles— el desempeño se mantuvo fluido.

La batería de 5400 mAh aguantó sin problema un día completo de uso, incluido el concierto, momento más intenso del día para el uso del celular. Del 100% de batería, el celular quedó al final con 25% de pila y la carga rápida de 90W facilita recuperar energía en poco tiempo, algo especialmente útil cuando se está fuera de casa.

Un celular que se adapta al momento

Después de probarlo en un contexto exigente y luego integrarlo a la rutina diaria, el vivo x300 Pro deja claro su enfoque: no busca impresionar con especificaciones técnicas difíciles de entender, sino ofrecer una experiencia sólida y confiable.

vivo x300 Pro: ¿el mejor acompañante de conciertos? Imagen: Paloma Vega

Para quienes disfrutan asistir a conciertos, eventos o viajes y quieren un celular que realmente responda en fotografía a distancia, este modelo se posiciona como una opción interesante. Más que prometer resultados profesionales, el x300 Pro demuestra que, en el momento clave, puede estar a la altura sin complicaciones.

