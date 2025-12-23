Seguramente, esta Navidad quieres felicitar a tus seres queridos por WhatsApp con un emotivo mensaje. Por eso, debes saber que no necesitas pasar demasiado tiempo buscando cada contacto, sino que puedes apoyarte de esta herramienta.

Se trata nada más y nada menos que de las listas de difusión. Si todavía no sabes cómo funcionan, hoy te lo vamos a explicar para que cumplas tu propósito de expresar cariño a tus amigos, pareja, familiares, etcétera.

En Navidad, mantente comunicado con tus contactos de WhatsApp con esta herramienta. Foto: Pexels

¿Cómo enviar mensajes de Navidad con las listas de difusión de WhatsApp?

Las listas de difusión de WhatsApp sirven para enviar un mismo mensaje a diferentes contactos, sin importar si se trata de un audio, un documento, una foto, un video o cualquier otro tipo de archivo.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta herramienta permite que una persona cree su propia lista de contactos. Y, tras enviar un mensaje, sólo le llegará a las personas que han sido seleccionadas.

Es una función diferente a los grupos, pues los destinatarios reciben el mensaje de manera individual. Y por lo mismo no se muestran leyendas como “Reenviado”, “Enviado a varios contactos”, etcétera.

Otra ventaja es que los miembros de las listas de difusión no saben que forman parte de ellas, pues solo son visibles para los creadores o administradores. Y en total, WhatsApp permite añadirles cerca de 250 usuarios.

Sin embargo, la app de Meta calara que, pese al volumen masivo de participantes, sólo es posible mandar 35 mensajes al mismo tiempo. Al sobrepasar dicha cantidad, es necesario crear nuevos listados.

Consideraciones para usar las listas de difusión de WhatsApp

Esta función sólo está disponible para celulares, no para la versión de escritorio o WhatsApp Web.

Si se agrega a la lista de difusión una persona que no está guardada en la agenda, el mensaje no le llegará.

Las listas de difusión de WhatsApp admiten hasta a 250 usuarios. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo mandar un mensaje navideño en una lista de difusión de WhatsApp?

Una vez que sabes cómo funcionan las listas de difusión, realiza los siguientes pasos para felicitar a tus contactos esta Navidad:

Ve a "Ajustes" y da clic en “Listas de difusión”.

Elige todos los contactos a los que quieres que les llegue el mensaje. Recuerda que debes tenerlos registrados en tu agenda.

Escribe tu mensaje y oprime la paloma verde que aparece en la parte inferior de la pantalla.

¡Listo! El mensaje será recibido de manera simultánea por todas las personas.

Recuerda que en estas fiestas lo más importante es la unión y la comunicación, pero si no puedes estar cerca de los tuyos y quieres dedicarles unas palabras, entonces aprovecha las listas de difusión de WhatsApp.

