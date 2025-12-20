Sin duda, existen aplicaciones divertidas que nos permiten crear y enviar contenido gracioso a nuestros contactos para iniciar una conversación amena.

Un ejemplo de esto es la manera en que podemos compartir audios en WhatsApp con distintos tonos de voz que pueden sacarle una sonrisa a cualquiera.

Y aunque actualmente esta app de Meta no cuenta con una función oficial para distorsionar la voz de los usuarios en audios o llamadas, es posible divertirnos con nuestros amigos y familiares con este truco.

Pon mucha atención porque te damos el paso a paso para que modifiques tu voz en los audios que envías por WhatsApp.

Tus audios de WhatsApp pueden ser únicos con este divertido truco. Foto: Pixabay

¿Qué necesitas para cambiar tu voz en audios de WhatsApp?

Para que puedas pasar ratos de diversión con este entretenido juego, lo primero que necesitas es instalar en tu celular Android o iPhone, la aplicación “Cambiador de voz con efectos”, ya que es la única manera con la que puedes enviar audios en WhatsApp con tu voz distorsionada.

Esta aplicación resulta ser bastante atractiva y segura, pues cuenta con una aprobación de 4.7/5 en Play Store y no solicita demasiados permisos para operar, únicamente pide acceso para la grabadora, el almacenamiento y los contactos del dispositivo.

Además, te da la facilidad de compartir en otras plataformas, como Messenger, los audios que grabes, aumentando los momentos de diversión con tus contactos. Esta aplicación cuenta con más de 50 efectos, entre ellos destacan:

Helio

Robot

Voz grave

Monstruo

Extraterrestre

Ardilla

Borracho

Zombie

Pato

Diablo

Pero hay un defecto, y es que esta app contiene publicidad y es necesario que veas algunos anuncios para desbloquear más tonos divertidos.

Intenta este truco para divertirte con tus contactos de WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo enviar audios con voz distorsionada por WhatsApp?

Para darle este toque especial a tus audios de WhatsApp sigue estos pasos:

Abre la app “Cambiador de voz con efectos” y autoriza los permisos solicitados.

Después, toca el micrófono para grabar el mensaje que quieras, puede ser un saludo, un recado o un chiste.

Después, selecciona el efecto que más te agrade y presiona en los tres puntos de al lado para compartir.

Selecciona la aplicación en la que deseas enviar tu audio; en este caso oprime en WhatsApp y compártelo con los contactos que elijas.

Nota: Puedes mandar estas notas de voz a los contactos que desees sin ningún límite. Por otro lado, los audios no aparecerán con tu foto de perfil, sino con el ícono de un audífono, ya que los estás transportando desde otra app y no enviando directamente de WhatsApp.

Además de esta aplicación, hay otras como CapCut que te permiten hacer este divertido juego, sin embargo, antes de usarlas debes de revisar los permisos que solicitan, las reseñas que poseen y si son apps confiables que no ponen en riesgo tu privacidad.

Experimentar con estas divertidas herramientas no es malo, pero si debes hacerlo con precaución y no instalar cualquier plataforma. Siempre opta por descargarlas en las tiendas oficiales.

No esperes más! Ahora que ya sabes cómo disfrazar tu voz de manera segura y con distintos tonos graciosos, diviértete con este truco y contagia de risas a tus contactos de WhatsApp.

