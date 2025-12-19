WhatsApp se pone de manteles largos para recibir las tan esperadas fiestas de fin de año; y lo ha demostrado con el lanzamiento de su efecto confeti, el cual ameniza las conversaciones con una temática navideña.

Pero, ¿cómo se activa el efecto confeti?, ¿quiénes pueden obtenerlo? Hoy en Techbit te damos las respuestas para que te animes a probar este divertido diseño, que seguramente te contagiará el espíritu navideño.

El efecto confeti de WhatsApp aparece sal reaccionar a los estados. Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el efecto confeti de WhatsApp?

El efecto confeti es un diseño sencillo que la app de Meta ha implementado desde el año pasado en su servicio de mensajería para representar la Navidad y la celebración de fin de año.

Esta personalización ha sido bien recibida por los usuarios de la aplicación, quienes no desperdician cualquier oportunidad para activar este divertido efecto al reaccionar a los estados de sus contactos y a los mensajes de sus chats.

Pero hay un defecto, y es que el efecto confeti solo está disponible para los usuarios que cuenten con la última versión de la app de mensajería. Así que si quieres obtener este efecto, debes actualizar tu WhatsApp.

Por otra parte, es importante destacar que este diseño puede visualizarse en cualquier celular sin importar su sistema operativo; pero desafortunadamente no es compatible con WhatsApp Web.

A continuación te decimos cómo darle un toque navideño a tus chats con este efecto.

Solo con estos cuatro emojis puedes activar el modo confeti en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo activar el efecto confeti de WhatsApp?

Como ya lo indicamos, este diseño se consigue al reaccionar a los estados de tus contactos con el ícono de corazón. Cuando lo hagas, verás caer papelitos de color desde la parte superior de la pantalla, y que desaparecen justo al centro.

Toma en cuenta que si respondes a los estados con un mensaje o reaccionas con otro emoji, la transición no será activada.

De igual forma, puedes apreciar el modo confeti si reaccionas a cualquier mensaje de texto, video, foto, documento o audio de tus chats personales o grupales.

Pero hay que aclarar que no todos los emojis con los que reacciones pueden activar el diseño, ya que solo se consigue con los emoticones de la cara fiestera, de brindis, bola de confeti y cañón de confeti; todos estos alusivos a un festejo, que en este caso serían Navidad y Año Nuevo.

¡Ya lo sabes! El efecto confeti ya está disponible durante este año para que le des un toque festivo a tus chats. Recuerda que solo estará vigente por unos días y tal vez regrese hasta el año próximo.

No dudes en gozar al máximo estas fiestas tan especiales y más con este tipo de diseños que tus aplicaciones favoritas como WhatsApp traen para ti.

