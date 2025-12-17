Desde el mes de octubre, Xiaomi ha lanzado HyperOs3, la nueva versión de su sistema operativo HyperOs. Esta actualización promete dotar a los celulares con una mejor personalización y potentes patrones de seguridad y privacidad.

Pero no todo es tan bueno como parece, pues solo ciertos dispositivos serán compatibles con HyperOs 3, mientras que otros quedarán desfasados, manteniendo su sistema actual.

Si eres usuario de la marca china y quieres saber si tu celular recibirá esta actualización, entonces sigue leyendo porque te compartimos los detalles.

HyperOs 3 llegará a los dispositivos compatibles hasta marzo de 2026. Foto: Unsplash

Leer también Por qué debes colgar las llamadas spam de tu celular

¿Qué celulares se actualizarán con HyperOs 3?

El HyperOs 3 no solo estará presente en celulares, sino también en relojes, tabletas y otros dispositivos de la marca china, ofreciendo una interfaz más limpia, íconos renovados, la función "Hyper Island" (similar a la Dynamic Island de Apple) para notificaciones interactivas, inteligencia artificial para personalizar la pantalla, traductor para llamadas y más características basadas en Android 16 que mejorarán la experiencia de los usuarios.

“Es el gran paso de Xiaomi para integrar todo su ecosistema bajo un mismo sistema operativo: móviles, relojes, tablets, coches eléctricos y electrodomésticos. Una apuesta por la conectividad total, el rendimiento optimizado y una experiencia más fluida entre dispositivos” enuncia la empresa en su tienda virtual.

Esta actualización comenzó en octubre y llegará hasta marzo de 2026 de manera gradual a los siguientes dispositivos:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Otros modelos de la marca china que obtendrán esta actualización son:

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro edición Iron Man

POCO X7

Algunas tabletas que también se verán beneficiadas con HyperOs 3 son:

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 Pro 5G

POCO Pad

Todas las funciones que Xiaomi incorpora en el HyperOs 3 están basadas en las funciones de Android 16. Foto: Xiaomi

¿Qué modelos no recibirán la actualización de HyperOs 3?

Según Xiaomi, no todos los celulares pueden adquirir esta nueva versión, sobre todo aquellos modelos antiguos, lanzados hace más de tres años, que cuentan con una limitación de hardware, la cual no permitirá que HyperOs opere correctamente.

Algunos ejemplos son:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Lite

Redmi Note 9 y Note 9 Pro

Redmi 9, 9A y 9C

POCO X3 NFC

Y existe la posibilidad de que estos también:

Serie POCO M5

Serie POCO X5

Serie Redmi Note 12

Serie Redmi K50

Serie Xiaomi Mi 11

Si tu celular forma parte de los dispositivos que se quedarán sin la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, debes tomar en cuenta que podrás utilizar tu celular como siempre, pero se quedará sin los parches necesarios de seguridad y algunas operaciones estarán obsoletas.

Xiaomi pretende mejorar la experiencia del usuario con HyperOs incluyendo una mejor personalización en el diseño de la pantalla. Foto: Xiaomi

¿Cómo actualizar tu celular a HyperOs 3?

De acuerdo con la marca china, lo más adecuado es esperar a que la actualización llegue de manera automática por medio de una simple notificación; por lo que deberás estar atento para confirmar la renovación de tu celular.

Pero, si prefieres hacerla manualmente, puedes verificar en los Ajustes del celular, en el apartado “Sobre el teléfono”, si el HyperOs 3 ya está disponible para su descarga. Recuerda que esta nueva versión llegará de manera paulatina a los dispositivos compatibles.

Quedarse sin HyperOs 3 no implica que tu móvil quede inservible, pero no recibirá las novedades de seguridad y optimización que Google y Xiaomi incorporen en el futuro, específicamente hasta 2031, que es el año en que la marca de celulares pretende mantener vigente esta versión.

Leer también 10 nuevas carreras que puedes estudiar en 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters