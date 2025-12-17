Más Información
Desde el mes de octubre, Xiaomi ha lanzado HyperOs3, la nueva versión de su sistema operativo HyperOs. Esta actualización promete dotar a los celulares con una mejor personalización y potentes patrones de seguridad y privacidad.
Pero no todo es tan bueno como parece, pues solo ciertos dispositivos serán compatibles con HyperOs 3, mientras que otros quedarán desfasados, manteniendo su sistema actual.
Si eres usuario de la marca china y quieres saber si tu celular recibirá esta actualización, entonces sigue leyendo porque te compartimos los detalles.
¿Qué celulares se actualizarán con HyperOs 3?
El HyperOs 3 no solo estará presente en celulares, sino también en relojes, tabletas y otros dispositivos de la marca china, ofreciendo una interfaz más limpia, íconos renovados, la función "Hyper Island" (similar a la Dynamic Island de Apple) para notificaciones interactivas, inteligencia artificial para personalizar la pantalla, traductor para llamadas y más características basadas en Android 16 que mejorarán la experiencia de los usuarios.
“Es el gran paso de Xiaomi para integrar todo su ecosistema bajo un mismo sistema operativo: móviles, relojes, tablets, coches eléctricos y electrodomésticos. Una apuesta por la conectividad total, el rendimiento optimizado y una experiencia más fluida entre dispositivos” enuncia la empresa en su tienda virtual.
Esta actualización comenzó en octubre y llegará hasta marzo de 2026 de manera gradual a los siguientes dispositivos:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
Otros modelos de la marca china que obtendrán esta actualización son:
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro edición Iron Man
- POCO X7
Algunas tabletas que también se verán beneficiadas con HyperOs 3 son:
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- POCO Pad
¿Qué modelos no recibirán la actualización de HyperOs 3?
Según Xiaomi, no todos los celulares pueden adquirir esta nueva versión, sobre todo aquellos modelos antiguos, lanzados hace más de tres años, que cuentan con una limitación de hardware, la cual no permitirá que HyperOs opere correctamente.
Algunos ejemplos son:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Lite
- Redmi Note 9 y Note 9 Pro
- Redmi 9, 9A y 9C
- POCO X3 NFC
Y existe la posibilidad de que estos también:
- Serie POCO M5
- Serie POCO X5
- Serie Redmi Note 12
- Serie Redmi K50
- Serie Xiaomi Mi 11
Si tu celular forma parte de los dispositivos que se quedarán sin la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, debes tomar en cuenta que podrás utilizar tu celular como siempre, pero se quedará sin los parches necesarios de seguridad y algunas operaciones estarán obsoletas.
¿Cómo actualizar tu celular a HyperOs 3?
De acuerdo con la marca china, lo más adecuado es esperar a que la actualización llegue de manera automática por medio de una simple notificación; por lo que deberás estar atento para confirmar la renovación de tu celular.
Pero, si prefieres hacerla manualmente, puedes verificar en los Ajustes del celular, en el apartado “Sobre el teléfono”, si el HyperOs 3 ya está disponible para su descarga. Recuerda que esta nueva versión llegará de manera paulatina a los dispositivos compatibles.
Quedarse sin HyperOs 3 no implica que tu móvil quede inservible, pero no recibirá las novedades de seguridad y optimización que Google y Xiaomi incorporen en el futuro, específicamente hasta 2031, que es el año en que la marca de celulares pretende mantener vigente esta versión.
