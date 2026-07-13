Meta ha desplegado una nueva actualización de WhatsApp, con la cual llegó una animación a los mensajes de la app que no ha todos les ha gustado. Se trata del cambio en la que ahora aparecen las burbujas de texto en la pantalla.

Básicamente, ahora en vez de que aparezcan los mensajes de forma abrupta, ahora hay una transición gradual que aparece en cada mensaje, básicamente como si se tratará de un desvanecimiento suave. Esta nueva animación es muy parecida a la de iMessage en iPhone.

La nueva actualización ahora está disponible tanto en Android como iOS. Y aunque a muchos les ha gusta, hay otros usuarios que simplemente no se adaptan al nuevo cambio de WhatsApp, por lo que están pidiendo consejos para desactivar la animación.

La nueva animación de #WhatsApp al enviar un mensaje pic.twitter.com/t9X9E2UrGl — Christian (@xtianp87) July 13, 2026

En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para lograrlo.

Leer también: ¡Ojo! Así puedes saber si tu número telefónico fue clonado

Así puedes desactivar la animación de los mensajes de WhatsApp

Si eres de los que considera que esta nueva animación simplemente le resta el rendimiento a la app, debes saber que sí existe una forma en la que puedes desactivarla.

[Publicidad]

Para ello, debes ingresar al menú de "Configuración" o "Ajustes" desde la aplicación de WhatsApp. Posteriormente, debes ir al apartado de "Chats" y seleccionar la nueva pantalla denominada "Animaciones".

En esta ventana, despliega el interruptor dedicado a la transición de mensajes de texto, con lo cual se apagará de forma automática el efecto y las burbujas de chat de WhatsApp regresarán a la aparición estática que tenían anteriormente.

En caso de que tu aplicación aún no tenga esta animación, puede que se deba a una de estas dos razones: que tu aplicación no esté actualizada o bien, que aún no exista esta actualización en tu dispositivo y en próximos días podrás verla.

[Publicidad]

Leer también: La Universidad a Distancia abre convocatoria con más de 20 mil lugares para licenciatura

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters