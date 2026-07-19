Las vacaciones han llegado; si piensas armar un viaje a Estados Unidos no sólo debes alistar tu itinerario y documentos, sino también necesitas saber cuáles son los objetos que las autoridades de migración podrían inspeccionar.

Y sí, el celular es uno de ellos. Hoy en Techbit te explicamos por qué.

¿Cuando vas a Estados Unidos te revisan el celular?

Tu celular te conoce a la perfección, puesto que almacena información como fotos, archivos, documentos, contactos, etcétera. Y eso lo convierte en una pertenencia privada.

No obstante, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sí puede revisar este dispositivo al entrar. Tan solo en 2025 reportó la inspección de cerca de 55,318 unidades.

En su reglamento se indica: “Todas las personas, el equipaje y la mercancía que lleguen o que salgan de Estados Unidos están sujetos a la inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP). Esta autoridad de registro incluye todos los dispositivos electrónicos que cruzan las fronteras de nuestro país”.

No en todos los casos, pero la CBP puede revisar el celular. Foto: Unsplash

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Aunque puede parecer una medida invasiva, la CBP aclara que dichas revisiones tienen el propósito de identificar y comprobar la ciudadanía de los visitantes, además de establecer la admisibilidad de extranjeros y reforzar la ciberseguridad en su territorio.

La revisión se hace de manera manual, donde un oficial inspecciona fotos, mensajes, redes sociales o historial. Sin embargo, es importante aclarar que no se solicita a todos los viajeros, sino en casos de actividades sospechosas.

Y si un pasajero pone resistencia al proceso, las autoridades podrían retener temporalmente el dispositivo. De ser así, también deberán proporcionarle un recibo de custodia que le permita su recuperación una vez que finalice la inspección.

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Finalmente, las autoridades estadounidenses tienen la facultad de confiscar el celular si encuentran contenido que infrinja sus políticas, como evidencias de algún delito o información confidencial. Esos datos serán entregados a las autoridades federales, estatales o locales.

¿Qué otros dispositivos pueden revisarte al entrar a Estados Unidos?

No sólo tu celular puede ser inspeccionado, otros dispositivos electrónicos que la CBP contempla dentro del reglamento son:

Computadoras portátiles

Tabletas

Cámaras

Relojes inteligentes

Recuerda que la revisión no es para todos los viajeros. Pero si algún día te la solicitan, tanto los datos como la información registrada de tu dispositivo no será divulgada por la CBP, puesto que se encuentra protegida bajo la Ley de Privacidad de Estados Unidos.

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Al viajar a Estados Unidos, no te opongas a que la CBP revise tu celular o cualquier otro dispositivo. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Si piensas viajar a Estados Unidos, es mejor que conozcas las reglas sobre dispositivos electrónicos.

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