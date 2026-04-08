¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar el colchón?; conoce las claves que te lo indican

El colchón es un componente fundamental para el descanso, pero su estado suele pasar desapercibido hasta que comienzan a aparecer molestias o problemas de sueño. Identificar las señales de deterioro y mantener una limpieza adecuada puede marcar la diferencia en la salud y el bienestar diario.

Con el paso del tiempo, los colchones acumulan polvo, ácaros y otros alérgenos que pueden afectar la calidad del aire en el hogar y provocar molestias respiratorias. Según un informe del sitio especializado Cuidate Plus, este es uno de los factores que indican la necesidad de evaluar su estado y considerar un posible reemplazo.

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Conoce las señales que indican que debes renovar tu colchón. Foto: Pixabay

¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar el colchón?

El mismo informe señala que, aunque la vida útil promedio de un colchón se sitúa entre los 7 y 10 años, existen señales que pueden anticipar la necesidad de cambiarlo antes de ese periodo. Entre ellas se encuentran el desgaste visible, como hundimientos, bultos o superficies irregulares, que afectan la postura durante el descanso.

Además, experimentar dolores en la espalda, el cuello o las articulaciones al despertar puede ser un indicio de que el colchón perdió su capacidad de soporte. A esto se suma la dificultad para encontrar una posición cómoda o la interrupción frecuente del sueño, factores que también evidencian un deterioro en su funcionalidad.

El portal también destaca la importancia de una limpieza adecuada para conservar el colchón en buen estado. Aspirarlo regularmente, con suma atención a costuras y esquinas, ayuda a eliminar residuos acumulados como polvo y cabellos.

La luz solar directa después de aspirar, es uno de los métodos más efectivos para eliminar ácaros. Foto: Creada con IA

Para tratar manchas, se recomienda utilizar una mezcla de agua tibia con detergente suave. En casos más complejos, como manchas de sangre o sudor, Cuidate Plus sugiere aplicar una solución de bicarbonato de sodio con agua oxigenada al 3%, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño húmedo.

La desinfección también es clave. Una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales puede ayudar a eliminar bacterias y ácaros. Tras aplicarla, es necesario retirar la humedad con un paño limpio. Para combatir olores, el bicarbonato de sodio resulta útil. Espolvorearlo sobre la superficie y dejarlo actuar durante al menos 30 minutos permite absorber la humedad y los olores, antes de retirarlo con una aspiradora.

Otro aspecto fundamental es garantizar que el colchón esté completamente seco antes de volver a usarlo. Dejarlo en un espacio ventilado o cerca de una ventana abierta facilita este proceso y previene la acumulación de humedad. El uso de un protector de colchón también contribuye a su conservación, al actuar como barrera frente a manchas, polvo y ácaros. Este elemento facilita la limpieza periódica y ayuda a prolongar la vida útil del colchón.

Evaluar periódicamente el estado del colchón y aplicar estas recomendaciones permite mantener condiciones adecuadas de descanso. Aunque su duración puede variar según el uso y las necesidades individuales, prestar atención a las señales de desgaste es clave para tomar una decisión oportuna sobre su reemplazo.

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