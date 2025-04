Si bien uno de los principales atractivos de Tulum son sus playas y la zona arqueológica, al observar más allá de lo evidente se encuentran otros sitios para conocer la gastronomía de la región, explorar la riqueza del ecosistema y realizar actividades de esparcimiento.

Destinos te presenta una guía con 7 lugares “secretos” que debes conocer en el paraíso de la Riviera Maya.

¿Qué hacer en Tulum?

1. Arca (restaurante farm to table)

Este restaurante se encuentra escondido en la zona hotelera de Tulum. Alcanzó el lugar número 32 de 'The Worlds 50 Best Restaurants' de Latam 2024 y el número 37 dentro del 'The World’s 50 Best Bars North America 2024'.

En medio de la selva, permite degustar platillos al fuego para la cena: semillas de calabaza ahumadas, tartar de venado, atún rojo en aguachile, taco de cangrejo en caparazón suave, esquites de cangrejo, langostinos asados, pan de pulque, pulpo maya y más.

También ofrece cocteles de autor como el tradicional ponche de ron o “el solar”, que se prepara con mezcal, jamaica, chipotle, piloncillo, jugo de lima y sal de chapulín. Todos los ingredientes se consiguen con proveedores locales.

Para entrar es necesario hacer una reservación, pues se llena rápido.

Ubicación: Av. Boca Paila, Tulum Beach, Tulum, Quintana Roo, 77780.

Horario: abre todos los días de la semana desde las 17:30 horas.

Restaurante Arca en Tulum. Foto: Instagram @katiefresca / @evansungnyc

2. Hartwood (restaurante de cocina artesanal)

Recomendado por la Guía Michelin, este restaurante prepara sus platillos con ingredientes frescos obtenidos de mercados y granjas de Yucatán. La cocina es a la leña y completamente artesanal, pues busca ofrecer sabores con “siglos de existencia”.

Lo increíble es que su menú cambia diariamente, aunque siempre incluyen opciones con alimentos del mar y la tierra. Además, mantienen un concepto sustentable en sus instalaciones, pues se cocina a fuego abierto y los residuos se aprovechan para elaborar compostas orgánicas.

Si te interesa conocerlo, realiza tu reservación hasta con un mes de anticipación.

Dirección: Carretera Tulum-Punta Allen, Tulum, Quintana Roo 77760.

Horario: abre de lunes a domingo desde las 17:30 a las 22:00 horas.

Restaurante Hartwood en Tulum. Foto: Instagram @hartwoodtulum

3. Gitano Jungle (lounge bar)

Para un fin de semana de fiesta, este lounge bar cuenta con un ambiente disco-funky, cocteles y cenas exquisitas los viernes. El resto de los días puedes disfrutar una velada con platillos como el ceviche gitano, aguachile negro, birria borracha, carne asada y tlayudas de truffa.

Entre los cocteles de autor, los imperdibles para degustar son el jungle fever (mezcal con chile, lima y cilantro), gitano margarita (lima, jengibre, miel y mezcal), gipsy disco 75 (vodka, prosecco y flor de saúco).

Gitano Tulum también cuenta con su propio hotel y club de playa. Todos se ubican en la misma zona para dar a sus clientes una experiencia completa. Asimismo, cuenta con servicio para eventos privados.

Visita este encantador lounge bar con una reservación previa.

Dirección: Beach Road Km. 7, Tulum, Quintana Roo.

Horario: Abre todos los días a partir de las 18:00 horas.

Restaurante Gitano Jungle Tulum. Foto: Instagram @gitano.tulum

4. Reserva de la Biósfera Sian Ka'an

A 30 minutos del centro de Tulum se encuentra la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y actualmente es un Área Natural Protegida.

Interconecta un sistema de ríos, lagunas, humedales, manglares, corales y petenes, en los que se permiten realizar actividades ecoturísticas desde los $2,500 a los $3,200 por persona, dependiendo de la cantidad de actividades y el tiempo de la experiencia.

Sus aguas tranquilas son aptas para hacer esnórquel o dar un paseo en bote. Además del hermoso paisaje, te encontrarás con fauna de la región. En ella habitan manatíes, jaguares, tapires y muchas especies de aves, incluido el flamenco rosado. Podrás observar aves durante el día y cocodrilos al anochecer.

La recomendación es entrar con un guía o agencia de viaje.

Dirección: Punta Herrero Km. 22. Sian Ka'an, Quintana Roo.

Horario: las actividades comienzan desde las 8:00 horas.

Reserva de la Biósfera Sian Ka'an en Tulum. Foto: Unsplash / Gabriel Barranco

5. Caleta Yal-kú

La caleta de Yal-kú se localiza a 26 kilómetros de Tulum, junto a la playa de Akumal y en plena selva maya. En este parque se rentan cabañas con acceso privado a la laguna, hamacas y sillas para pasar una tarde en familia.

Sus aguas color turquesa y peces tropicales lo hacen el sitio apropiado para practicar esnórquel o nadar sin preocupaciones. Para este tipo de actividades también se renta equipo de protección (máscara full face, chaleco salvavidas y aletas).

Sumérgete en la deliciosa gastronomía del restaurante Chan Kay. Al comprar la entrada Plus, los visitantes obtienen una comida y una bebida gratis; pero también está el acceso Yal-kú Experience o el boleto de admisión general. Los costos van de los $400 a los $900.

Dirección:77776 Akumal, Quintana Roo.

Horario: Abre todos los días de 9:00 a 17:00 horas.

Caleta Yal-kú. Foto: Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

6. Laguna de Kaan Luum

Este lugar ofrece una de las vistas más fascinantes de Tulum. La laguna de Kaan Luum está rodeada por frondosa vegetación y al centro resguarda un cenote de unos 85 metros de profundidad, que marca un contraste entre el agua cristalina y otra de tonalidades de azul.

Si bien al cenote solo pueden entrar buzos certificados, el resto de la laguna es apta para nadar. Posee dos muelles para acercarse al “ojo de agua”, a los columpios y hamacas.

No hay zonas de alimentos y bebidas, así que se sugiere llevar un pequeño snack.

Otra medida de conservación es utilizar protector solar biodegradable; la laguna de Kaan Luum es el hogar de peces endémicos y tortugas, por lo que es importante practicar el turismo responsable al interior del lugar.

La entrada general tiene un costo de $300, la nacional $200, para locales $150 y menores de 11 años pagan $100.

Dirección: 77760 Tulum, Quintana Roo.

Horario: Abre todos los días de 9:00 a 16:00 horas.

Laguna de Kaan Luum en Tulum. Foto: Unsplash / Jan Bachor

7. Neek Tulum Lagoon

En el séptimo lugar de nuestro listado tenemos la laguna Nopalitos del club de playa Neek, donde puedes hacer paddle board, kayak o yoga acuática en un hermoso paisaje libre de sargazo.

Cuenta con áreas de descanso con hamacas, camas balinesas, un muelle para tomar fotografías y mesas para brunchear. Hay música en vivo y sesiones de DJ que mezclan ritmos funky.

¿Viajas con tus mascotas? Este sitio es pet-friendly y los peludos pueden nadar perfectamente en la laguna, ya que el agua no tiene oleaje ni es profunda. El costo de la entrada general es de $300.

Dirección: Parcela 1213-Z1/1, Jose Maria Pino Suárez, 77156, Quintana Roo.

Horario: abre todos los días de 10:30 a 19:00 horas.

Neek Lagoon en Tulum. Foto: Unsplash / Alexandra Tran

