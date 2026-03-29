El Centro Histórico de la CDMX es uno de los puntos más visitados del país no solo por su valor arquitectónico e histórico, sino también por su oferta cultural, gastronómica y hotelera.

Existen distintos tipos de hospedajes con propuestas muy interesantes. Uno de ellos es Central Hoteles y sus 3 hoteles en el corazón de la capital.

Recientemente, un par de ellos vivieron una renovación, espacialmente en sus suites. Tuvimos la oportunidad de conocerlas y aquí te contamos cómo son.

Hotel Zócalo Central cuenta con espacios rediseñados para una mejor estancia. Foto: Central Hoteles

¿Cómo son las nuevas suites de Central Hoteles?

La renovación más reciente de Central Hoteles incorpora 20 suites distribuidas en dos de sus propiedades en el Centro Histórico de la CDMX.

Diez de ellas ubicadas en el hotel Zócalo Central –con vista directa a la Plaza de la Independencia–, mientras que las otras diez están en el hotel Histórico Central –con vistas hacia la Torre Latinoamericana–.

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En cuanto a diseño, cada suite combina el estilo contemporáneo con elementos tradicionales de la cultura mexicana.

Su paleta de colores incluye el blanco y el azul grisáceo, mientras que la decoración se compone de cuadros y pies de cama bordados con tenangos de Hidalgo, muebles de madera, cabecera y candelabros de herrería y techos de vigas de madera (muy al estilo colonial).

Las habitaciones integran amenidades como:

Sábanas de 600 hilos.

Productos de baño Milton Brown.

Cafeteras Nespresso.

Check in en habitación.

Servicio de mayordomo las 24 horas.

La experiencia esta en los detalles de cada habitación. Foto: Central Hoteles

En el caso del hotel Histórico Central, cuentan con balcón o terraza.

¿Qué experiencias adicionales hay en estos hoteles?

Además de disfrutar de bonitas vistas y las amenidades en las suites, los huéspedes tiene acceso a varias experiencias:

Café Central: cafetería con bebidas y alimentos todo incluido en las dos propiedades.

Balcón del Zócalo: restaurante del chef José Antonio Salinas con panorámicas de la Plaza de la Independencia.

Taco Tasting Room: taquería 'boutique' con una barra para 14 personas.

Servicio personalizado.

Eventos en fechas especiales.

¿Cuál es el costo de las nuevas suites de Central Hoteles?

Como en la mayoría de hospedajes, Central Hoteles maneja tarifas dinámicas dependiendo la demanda y la temporada.

En promedio, los precios por noche son:

Habitaciones estándar: $250 USD ($4,443 pesos, aproximadamente).

Suites: $600 USD ($10,664 pesos pesos, aproximadamente).

En ciertas fechas (como el Día de la Independencia) se ofrecen paquetes especiales con cenas y otro tipo de experiencias. Esto puede modificar las tarifas.

Central Hoteles apuesta por nuevas experiencias. Foto: Central Hoteles

¿Dónde están los hoteles con nuevas?

Ambos hoteles se encuentran en el Centro Histórico de la CDMX.

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Las sedes con nuevas suites están en:

Zócalo Central & Rooftop: Avenida 5 de Mayo 61.

Histórico Central Hotel: Simón Bolívar 28.

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