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Culiacán, Sin a 4 de mayo. - En dos municipios distantes uno de otro, se reportaron entre fuerzas federales y grupos armados, en uno de los casos que se escenificó en la cabecera municipal de Escuinapa, un civil resultó muerto y dos más detenidos por elementos del ejército, con armas automáticas.

La información que se conoce sobre estos hechos que tuvieron lugar en las primeras horas de este lunes, fue en el sentido que dos elementos militares ingresaron a un hospital de ese municipio con lesiones de armas de fuego.

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Según lo que se conoce, personal del ejército que patrulla la zona centro de la cabecera municipal de Escuinapa, ubicado en los límites con el estado de Nayarit, fueron , por lo que se inició una persecución que culmino con un civil herido, dos detenidos y dos elementos castrenses heridos.

En un segundo hecho que tiene lugar en la comunidad de Palmitas, en el municipio de , en la parte norte del estado, vecinos divulgaron en redes sociales que elementos del ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostienen enfrentamientos con personas armadas.

De acuerdo a los datos que han divulgado, dos personas del sexo masculino, con chalecos tácticos fueron detenidos cuando se desplazaban en una camioneta, junto con otros civiles que son perseguidos por las fuerzas federales.

dmrr

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