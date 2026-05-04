García, Nuevo León. - El Gobierno municipal de García, Nuevo León, suspendió las operaciones de la empresa COMPLEX ubicada en el Parque Industrial Mitras, tras detectar incumplimientos en procesos de construcción y operación urbana; la medida fue aplicada por inspectores de Desarrollo Urbano luego de un año de denuncias ciudadanas por olores químicos, con el propósito de frenar riesgos a la salud y abrir paso a una posible clausura conforme a derecho.

Desde hace un año, el Gobierno de García ha mantenido un despliegue permanente de cuerpos municipales para atender las denuncias ciudadanas por olores químicos en distintos sectores del municipio. En estas acciones han participado de manera coordinada Protección Civil García, Policía Municipal, la Guardia del Medio Ambiente y Seres Sintientes, inspectores de Desarrollo Urbano y personal de Ecología, además del equipo de inteligencia municipal, con el objetivo de ubicar el origen de las emanaciones y documentar técnicamente los hechos.

Durante este periodo, la administración municipal también ha emitido exhortos formales a instancias estatales y federales, al tratarse de un asunto que puede involucrar competencias ambientales y regulatorias que rebasan el ámbito municipal. Sin embargo, fue a través de las facultades de Desarrollo Urbano que finalmente se logró proceder con la suspensión, al encontrarse elementos suficientes dentro del ámbito de competencia del municipio.

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“Durante un año hemos estado insistiendo, desplegando operativos, revisando zonas, atendiendo reportes ciudadanos y solicitando la intervención de las autoridades competentes. Hoy, gracias al trabajo de nuestras áreas municipales, encontramos una vía legal para suspender esta empresa mientras las instancias estatales y federales se suman para avanzar hacia una clausura definitiva, si así corresponde conforme a derecho”, expresó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

De acuerdo con información preliminar recabada por el equipo de inteligencia municipal, Protección Civil y reportes ciudadanos, los olores reportados podrían estar relacionados con fugas o derrames recurrentes de sustancias utilizadas en procesos industriales, entre ellas gas ácido derivado de procesos de lavado, ácido clorhídrico, cloruro férrico, compuestos con potasio, ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno, sosa cáustica, hipocloritos y otros compuestos de azufre.

Protección Civil García informó que, ante uno de los reportes recientes, se activaron protocolos preventivos de evacuación parcial en una nave cercana, sin que se registraran personas intoxicadas. Asimismo, se realizaron acciones de ventilación y revisión del área para reducir riesgos inmediatos.

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El Gobierno Municipal precisó que la suspensión de COMPLEX representa un avance importante, pero no agota el procedimiento. La administración municipal continuará integrando información técnica, reportes ciudadanos, actas de inspección y evidencia documental para solicitar la intervención plena de las autoridades ambientales, sanitarias y regulatorias competentes.

“García no va a ser tierra de impunidad ambiental. Las empresas que quieran operar en nuestro municipio tienen que hacerlo respetando la ley, la salud de las familias y el derecho de la gente a vivir sin miedo a respirar sustancias desconocidas”, afirmó Guerra Cavazos.

El Gobierno de García reiteró que seguirá actuando con firmeza, dentro del marco legal, para proteger la salud de la población, el medio ambiente y el orden urbano del municipio.

dmrr