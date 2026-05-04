Durante la firma del Compromiso por la Paz Laboral, orientado a fortalecer relaciones laborales armónicas mediante el diálogo y el respeto, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó el papel del sector empresarial, sindicatos y trabajadores en la atracción de más de 125 mil millones de dólares en inversiones al estado.

Acompañado por el secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, el mandatario reiteró su compromiso de seguir impulsando la colaboración entre empleados, empleadores y autoridades para consolidar un entorno basado en el trabajo digno, la equidad y el respeto a los derechos laborales.

García Sepúlveda atribuyó el buen desempeño económico de la entidad a la estabilidad laboral, la inversión extranjera y local, así como al impulso en obra pública, destacando proyectos como la ampliación del Metro, que ha generado alrededor de 4 mil empleos. También reconoció la labor del empresariado local, al que calificó como clave para que Nuevo León lidere diversos indicadores económicos, al tiempo que subrayó la ausencia de conflictos en el sector obrero.

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Nuevo León firma Compromiso por la Paz Laboral (04/05/2026). Foto: Especial

El gobernador aseguró que durante el resto de su administración se mantendrá el trabajo conjunto con todos los actores laborales para consolidar a Nuevo León como la mejor entidad del país.

Por su parte, Rojas Veloquio afirmó que el diálogo y la voluntad han sido fundamentales para construir la paz laboral, y agradeció la colaboración entre sindicatos y empresarios en beneficio de los trabajadores. Asimismo, advirtió que no se permitirá la intervención de grupos que, mediante presión, chantaje o extorsión, busquen obtener contratos colectivos o amenacen a empleadores y empleados, especialmente si están vinculados a delitos investigados en México o en el extranjero.

Durante el evento, se informó que el Centro de Conciliación Laboral ha recibido más de 304 mil solicitudes, logrando 196 mil convenios que representan acuerdos por más de 7 mil 787 millones de pesos, beneficiando a más de 913 mil personas. En tanto, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha brindado más de 32 mil asesorías y cerca de 30 mil conciliaciones, generando ahorros superiores a 106 millones de pesos para los trabajadores.

En la ceremonia participaron funcionarios estatales, líderes sindicales, representantes de cámaras empresariales y legisladores.

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