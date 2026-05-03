La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se sumó, junto con todas sus organizaciones sindicales, al compromiso del Gobierno de México en defensa de la soberanía nacional, la vigencia de los derechos laborales, la dignificación del trabajo y el bienestar de las y los trabajadores burócratas.

El líder nacional de esa central, Marco Antonio García Ayala, reafirmó la unidad sindical de los más de 80 sindicatos nacionales de la FSTSE, en la defensa primordial de la soberanía nacional.

Destacó que durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los dirigentes nacionales de las federaciones, confederaciones y sindicatos de todo el país para refrendar el compromiso de su gobierno con la clase trabajadora, lo que se convirtió en un fructífero encuentro.

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Subrayó que en dicho acto conmemorativo la mandataria recibió el respaldo unánime de todas las organizaciones sindicales en la defensa de nuestra soberanía nacional.

García Ayala destacó el anuncio presidencial sobre la publicación del decreto mediante el cual todos los trabajadores del Estado ganarán al menos el salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación, “tema en el que se trabaja”.

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