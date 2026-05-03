San Salvador Atenco, Edomex.- Pobladores de San Salvador Atenco bloquearon el paso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tenía programado un evento de Plan de Justicia para San Salvador Atenco y restitución de tierras.

Las personas manifestantes bloquearon la carretera Lechería -Texcoco en exigencia a la atención de sus demandas relacionadas con el agua y lograron un acuerdo con Sheinbaum Pardo para que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, les resuelva.

Al quedarse atrapada en el bloqueo, la presidenta Claudia Sheinbaum primero sostuvo una llamada telefónica con una comisión de mujeres, pero rompieron el diálogo.

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Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San Salvador Atenco, en el Estado de México, pobladores cerraron la carretera Lechería - Texcoco. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

María Luisa Albores ofrece mesa de diálogo

María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, intentó dialogar con las personas manifestantes, pero la rechazaron.

Minutos después, las mujeres manifestantes caminaron hasta la camioneta en la que quedó atrapada la presidenta.

"Tienen que retirar el bloqueo de la carretera", les dijo la Mandataria federal al dar su "palabra de Presidenta".

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Además, les pidió que "estén tranquilos" en el evento del Plan de Justicia en el centro de San Salvador Atenco.

Después de una hora y media de bloqueo, se liberó la vialidad para que pudiera pasar la titular del Ejecutivo federal para encabezar el evento.

El equipo de ayudantía presidencial quiso impedir que la prensa realizara su trabajo, pues les pidió que esperaran lejos del diálogo entre la Presidenta y las manifestantes.

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