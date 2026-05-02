Culiacán.— Con la exigencia de justicia y en el marco del Día del Trabajo, los burócratas municipales marcharon portando un enorme moño negro y fotografías de su líder electo, Homar Salas Gastélum, y el secretario de Deportes, Benjamín Olivares, asesinados el pasado jueves.

Los trabajadores sindicalizados se concentraron desde temprano en la calle Constitución y desfilaron hasta la Catedral, donde lanzaron sus demandas de mejores condiciones salariales y de prestaciones, pero, ante todo, justicia y que se investigue el doble homicidio.

Con camisas y playeras rojas (color de la planilla sindical que encabezó el finado Salas Gastélum en el proceso de elección) y moños negros en sus hombros en señal de duelo, reclamaron el esclarecimiento del doble homicidio y castigo para los presuntos homicidas.

En su desfile por las principales calles de Culiacán, los trabajadores convocaron a guardar un minuto de silencio en honor a sus dos compañeros caídos, quienes este viernes asumirían los cargos sindicales para los que fueron electos el pasado mes de abril.

Los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán externaron su indignación y tristeza por las muertes violentas de dos de sus compañeros, por lo que expusieron que las autoridades deben actuar.

Homar Salas Gastélum fue víctima de un ataque a balazos el pasado 18 de abril, cuando estaba en su casa en compañía de su familia, en el fraccionamiento Las Brisas de esta capital, por lo que gozaba de protección y pese a eso fue asesinado por un grupo armado que lo esperaba el pasado jueves afuera de su domicilio.

En el ataque falleció su compañero de trabajo Benjamín Olivares y uno de sus escoltas resultó herido, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

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