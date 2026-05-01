Un incendio forestal afecta una gran extensión de bosque en el municipio de Zautla, ubicado en el noreste del estado de Puebla.

Fuerzas de tarea de distintas instancias municipales, estatales y federales combaten las llamas en la comunidad de San Andrés Yahuitlalpan, donde incluso se usa una aeronave para intentar sofocarlas.

En las labores participan elementos de diversas brigadas 3 de Protección Civil del Estado, así como del municipio, Protección Civil Municipal, del Ayuntamiento de Zautla, del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, de la Policía Forestal, así como 175 voluntarios que se sumaron a las acciones.

En las labores participan elementos de diversas brigadas, desde Protección Civil, hasta voluntarios. | Foto: Especial.

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La Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado informó que el incendio registra un 80 por ciento de control.

El combate al siniestro, que se realiza por aire con el uso de un helicóptero y por tierra, ha permitido un avance del 70 por ciento en la liquidación; sin embargo, las labores continúan en la zona para sofocar en su totalidad los puntos activos.

El combate al siniestro, que se realiza por aire con el uso de un helicóptero y por tierra, ha permitido un avance del 70 por ciento en la liquidación. | Foto: Especial.

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Durante el presente año, se han registrado en territorio poblano un total de 160 incendios forestales, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Hasta el 23 de abril, habían sido afectadas poco más de tres mil hectáreas de arbolado adulto, renuevo, herbáceo y hojarasca.

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JACL/cr