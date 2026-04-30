Tlaxiaco. – Pobladores y autoridades de Santiago Tilantongo y Santa María Tataltepec piden apoyo para sofocar el incendio activo en los límites de ambos municipios, en la región Mixteca; en Oaxaca hay seis incendios forestales activos.

El fuego que comenzó durante este miércoles en La Laguna Grande, límite entre Santiago Tilantongo y Santa María Tataltepec, en la Mixteca de Oaxaca, se sigue propagando pese a los esfuerzos de los pobladores, autoridades y combatientes de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo).

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A través de megáfonos, redes sociales y escritos, las autoridades han pedido apoyo de voluntarios, así como alimentos para los brigadistas y comuneros que se encuentran haciendo frente al fuego. El incendio forestal afecta principalmente a bosques de encinos.

“Se recomienda acudir con herramientas, machetes, pala, cañas largas, rastrillo, azadón y herramientas que ayuden, además de agua y alimentos para las brigadistas que ya se encuentran en el incendio; Seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil]”, solicitaron.

El incendio forestal afecta principalmente a bosques de encinos. Foto: Especial

En tanto que la Coesfo informó por la noche del miércoles que las brigadas con sede en Asunción Nochixtlán y Tlaxiaco ya se encuentran atendiendo el fuego, “la brigada de Nochixtlán realiza labores de combate en el frente de lado de Santiago Tilantongo, mientras que la brigada Tlaxiaco se moviliza para ingresar por el flanco de Santa María Tataltepec”, informó la dependencia.

De acuerdo a la plataforma del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México, hay seis incendios activos en Oaxaca, entre ellos el de La Laguna Grande, límite entre Santiago Tilantongo y Santa María Tataltepec; en el Área Nacional Protegida (ANP) en Santa María Almoloyas/ colindancia con el San José el Chilar y Santiago Dominguillo, ubicado en San Juan Bautista Cuicatlán; en el predio Cerro Culebra en San Miguel Santa Flor, así como en Cerro Embudo en San Miguel del Puerto. Y, dos más en Santa María Chimalapa, en los parajes de Río Grande y Río Espíritu Santo.

En el reporte semanal de incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del 01 de enero al 23 de abril del 2026, Oaxaca suma más de 23 mil hectáreas de bosques afectadas por incendios, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

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