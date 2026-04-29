San Luis Potosí. - Un hecho violento registrado durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Tamuín dejó como saldo la muerte de una mujer de 44 años, identificada como Maricarmen, tras ser atacada en un predio rural denominado “La Mariposa”.

De acuerdo con información preliminar, autoridades recibieron el reporte de una mujer inconsciente, por lo que elementos de seguridad municipal se trasladaron al lugar.

Al arribar, procedieron a acordonar la zona mientras paramédicos realizaban la valoración, confirmando posteriormente que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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En el sitio fue detenido José Saúl “N” de 21 años, quien es señalado como el presunto agresor. Según las primeras indagatorias, el joven habría atacado físicamente a la víctima, quien fue identificada como su madrastra.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que el caso será tratado bajo el protocolo de feminicidio, mientras se desarrollan las diligencias para determinar las circunstancias del crimen.

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