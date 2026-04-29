LA PAZ, BCS., 29 de abril. — Comerciantes ambulantes se manifestaron en el Ayuntamiento de La Paz para expresar su inconformidad por la detención de un vendedor en el centro de la ciudad y para solicitar condiciones más claras para regularizar su actividad.

La movilización convocó a vendedores de distintos giros, quienes señalaron dificultades para obtener permisos y pidieron a las autoridades municipales revisar los mecanismos de regulación en espacios como el malecón y zonas aledañas.

El caso que detonó la protesta fue la detención de un vendedor de elotes registrada la noche del domingo, mientras trabajaba en el primer cuadro de la ciudad, lo que generó reacciones entre otros comerciantes tras difundirse en redes sociales, sobre todo porque cuatro policías municipales lo sometieron y esposaron.

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Piden reglas claras

Durante la manifestación, los comerciantes llevaron batucada y pancartas, y pidieron a la población solidarizarse con ellos.

Comerciantes protestan por inconformidad ante detención de vendedor en La Paz, BCS; piden revisar mecanismos de regulación. Foto: Especial.

Señalaron que han buscado integrarse a la formalidad mediante la obtención de licencias, pero refirieron obstáculos administrativos y falta de alternativas para continuar operando dentro del marco legal.

También plantearon que necesitan lineamientos mejor definidos para el comercio en vía pública, para evitar conflictos con autoridades durante operativos de inspección, incluso refirieron favoritismo hacia comerciantes en puestos fijos o restauranteros, pues acusaron que “se adueñan de banquetas y los llevan esposados”, lanzaron.

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Responde autoridad

Por su parte, autoridades municipales en conferencia de prensa reiteraron que la regulación del comercio ambulante responde a disposiciones orientadas a mantener el orden en espacios públicos, sobre todo en el malecón, considerado un punto estratégico para la convivencia y el turismo.

La titular de Seguridad Pública, Ruth De la Fuente aseguró que se siguió el protocolo de parte de los oficiales de policía y se aplicó el reglamento que establece que no pueden estar vendiendo en la zona.

El secretario general del Ayuntamiento, Jehú Vázquez Savín, refirió si bien el reglamento vigente data de 1995 y se requiere actualizar, se busca que la zona no se sature, y se analizan esquemas para integrar a vendedores en espacios organizados, con el objetivo de conciliar el derecho al trabajo con el uso ordenado de la vía pública.

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