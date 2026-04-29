Morelia, Michoacán. - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que durante marzo de 2026 disminuyó la percepción de inseguridad en las ciudades de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, como resultado de la medición comparativa anual que realiza el organismo para evaluar la sensación ciudadana sobre seguridad.

En ese reporte, Morelia presentó la mayor variación a la baja, al pasar de 79.2 por ciento en marzo de 2025 a 66.1 por ciento en el mismo mes de 2026, lo que representa una reducción de 13.1 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad entre su población.

Por su parte, Lázaro Cárdenas registró una disminución de 5.4 puntos porcentuales, al pasar de 40.3 a 34.9 por ciento, mientras que en Uruapan la percepción bajó de 88.7 a 86.7 por ciento, equivalente a una reducción de dos puntos.

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Disminuye percepción de inseguridad en ciudades de Michoacán; Morelia presenta la mayor variación a la baja. Foto: Especial.

Cuando conoció estos resultados, el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), atribuyó esta mejoría al resultado de las acciones operativas efectuadas por las fuerzas de seguridad, en coordinación con el gobierno federal y a la detención de generadores de violencia.

Además, dio a conocer que la estrategia de seguridad implementada en Michoacán consolida una reducción del 77 por ciento de los homicidios, al señalar que, en octubre de 2021, cuando inició su administración, se registraron 259 hechos, mientras que en marzo de este año fueron 60 casos, la cifra más baja en los últimos 11 años.

“Estamos viendo los resultados de una estrategia que no improvisa. Alcanzar la cifra de homicidios más baja en los últimos 11 años no es casualidad, sino el fruto de una coordinación real con la Federación para detener a quienes generan violencia”, afirmó.

Y especificó que los datos del INEGI confirman que vamos por el camino correcto: la confianza está regresando a las calles de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y no daremos ni un paso atrás en la pacificación de Michoacán.

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