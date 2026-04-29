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EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
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Rubén Rocha Moya tomó posesión como gobernador de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021. Su administración ha estado marcada por la guerra en territorio sinaloense entre Chapitos y Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa en conflicto desde septiembre de 2024.
Nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa. Actualmente tiene 76 años de edad. En su juventud fue maestro de educación primaria; posteriormente, fue profesor de física y matemáticas a nivel bachillerato.
Entre 1989 y 1992 fue secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la que llegó a ser rector de 1993 a 1997.
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Su carrera política inició en 1968, como militante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Formó parte del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), luego pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2017 se sumó a Morena.
Antes de ser gobernador, trabajó en las administraciones de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) y de Qurino Ordaz Coppel (2017-2021), en ambos casos como coordinador de asesores.
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
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JACL/cr
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