Pachuca.- Se mantiene en el estado de Hidalgo una fuerte polémica por la tauromaquia entre grupos a favor y en contra. Activistas antitaurinos se manifestaron el jueves en el Congreso del Estado, donde exigieron que se prohíban las corridas de toros en la entidad.

En el Congreso local se discuten dos iniciativas: una del diputado del Partido Verde, Avelino Tovar, quien propone prohibir las corridas de toros en Hidalgo; y otra del legislador priista Marco Antonio Mendoza, quien busca que esta práctica sea considerada como patrimonio cultural inmaterial del estado.

En medio de esta polémica, grupos a favor y en contra se han manifestado. Incluso, el dirigente de Morena, Marco Antonio Rico también se pronunció para que se realice una consulta a la población y sea esta la que decida si se prohíben o se mantienen las corridas de toros.

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Activistas piden no llevar tema a consulta popular

Integrantes del colectivo Animal Héroes, así como de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, (AHPAAC) entregaron una carta a los legisladores para exigir que se discuta y apruebe la prohibición de las corridas.

Paola Monterrubio, integrante de AHPAAC, lamentó que no se vote la propuesta para prohibir las corridas y que, por el contrario, se pretenda ampliar el tema a una consulta, incluso en comunidades indígenas, bajo el argumento de proteger derechos culturales.

Afirmó que las corridas de toros no forman parte de las tradiciones originarias y no pueden estar por encima de la Constitución ni de las leyes que prohíben el maltrato animal.

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Los opositores a la tauromaquia señalaron que existen precedentes judiciales que impiden declararla como patrimonio cultural, en respuesta a la iniciativa presentada por Marco Antonio Mendoza Bustamante.

También plantearon que, a corto plazo, el espectáculo podría transformarse en uno sin daño físico al animal, como ocurre en otros lugares.

Tauromaquia no debe centrarse en divisiones

En tanto, el dirigente de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, se pronunció a favor de que sea la ciudadanía quien decida el rumbo de la tauromaquia en el estado.

Señaló que debe existir un diálogo entre activistas, diputados y la población, ya que todos tienen derecho a expresar sus puntos de vista, y consideró que la consulta ciudadana es una vía para conocer la postura del pueblo.

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Finalmente, subrayó que la discusión sobre la tauromaquia no debe centrarse en divisiones, sino en la construcción de acuerdos a través del diálogo entre todos los sectores.

En medio de esta polémica, se suspendió una corrida de toros que estaba programada para el 9 de mayo en la Plaza Vicente Segura de Pachuca, la cual se realizaría a beneficio de los pobladores afectados por la vaguada registrada en octubre.

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