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Una escultura de bronce de más de tres toneladas de peso de la obra ecuestre Ignacio Zaragoza será inaugurada en la ciudad de Puebla para rendir tributo al militar mexicano que derrotó al ejército francés.

Los escultores Miguel, Pablo y Bernardo Luis López Artasánchez realizaron la obra de cinco metros y medio de alto, a petición del gobernador Alejandro Armenta.

La figura está inspirada en la obra de Jesús F. Contreras, realizada en 1896. Foto: Especial
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Durante cuatro meses los artesanos confeccionaron el monumento que pesa un poco más de tres toneladas. Foto: Especial
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El gobierno estatal prevé que la obra sustituya a la que actualmente se encuentra en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: Especial
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El tatarabuelo de la familia López luchó en la Batalla del 5 de Mayo de 1862. Foto: Especial
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