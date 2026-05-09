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Michoacán.- El choque entre dos camionetas, ocurrido sobre el kilómetro 172 de la , dejó como saldo siete personas muertas

La colisión se registró a la altura de la localidad de San Pedro Barajas, municipio de Arteaga, en el tramo carretero Morelos-Lázaro Cárdenas.

La circulación en esa zona de la Tierra Caliente es lenta; sin embargo, autoridades y cuerpos de auxilio ya trabajan en la remoción de los vehículos colisionados.

afcl

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