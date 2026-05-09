Más Información
CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte
Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales
Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas
Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda
México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery
Michoacán.- El choque entre dos camionetas, ocurrido sobre el kilómetro 172 de la Autopista Siglo XXI, dejó como saldo siete personas muertas
La colisión se registró a la altura de la localidad de San Pedro Barajas, municipio de Arteaga, en el tramo carretero Morelos-Lázaro Cárdenas.
La circulación en esa zona de la Tierra Caliente es lenta; sin embargo, autoridades y cuerpos de auxilio ya trabajan en la remoción de los vehículos colisionados.
Ataque a balazos dejó tres muertos en Tabasco; una personas lesionada se trasladó por sus propios medios a un hospital
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]