Michoacán.- El choque entre dos camionetas, ocurrido sobre el kilómetro 172 de la Autopista Siglo XXI, dejó como saldo siete personas muertas

La colisión se registró a la altura de la localidad de San Pedro Barajas, municipio de Arteaga, en el tramo carretero Morelos-Lázaro Cárdenas.

La circulación en esa zona de la Tierra Caliente es lenta; sin embargo, autoridades y cuerpos de auxilio ya trabajan en la remoción de los vehículos colisionados.

afcl