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Un violento ataque a balazos sacudió a los habitantes de la colonia Gaviotas Norte, en el , dejando como saldo preliminar tres personas fallecidas y un lesionado de gravedad.

El incidente ocurrió sobre la calle Alfonso Vicens Saldívar, casi en la intersección con la avenida Aquiles Calderón Marchena.

Según versiones de testigos presenciales, los agresores —identificados como un hombre y una mujer— arribaron al sitio a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, los sospechosos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la zona.

Tras las detonaciones, tres cuerpos masculinos quedaron tendidos sobre la banqueta y la cinta asfáltica.

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Una cuarta víctima resultó herida durante la agresión; aunque paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado de emergencia, el sujeto decidió trasladarse por sus propios medios a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente.

Los elementos de la Policía Estatal fueron los primeros en responder, procediendo a acordonar el área para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de indicios.

Sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos relacionados con este ataque, a pesar de los patrullajes realizados en las inmediaciones tras el suceso.

Más tarde, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron presentes para realizar el levantamiento de evidencias y la recolección de casquillos percutidos.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarles la necropsia de ley y proceder con su identificación oficial.

afcl

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