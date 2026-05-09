Villahermosa.— Un millón de pesos será el monto económico que el gobierno del estado pague como indemnización por cada uno de los expositores fallecidos en el incendio de la nave 1 de la Feria Tabasco.

Además, desde este jueves comenzó el pago a los 243 expositores y empresarios afectados por el siniestro en el Parque Dora María, quienes perdieron todo cuatro días antes que finalizara el evento.

Tras asegurar que se está garantizando todo el apoyo a los familiares de los fallecidos, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Katia Ornelas Gil, reveló que la indemnización económica para cada uno de ellos será de al menos un millón de pesos.

“Se les está facilitando la estadía a quienes son de fuera, todo. Se les está indemnizando con un millón de pesos a cada uno de los fallecidos. Todo el acompañamiento, traslado y atención sicológica. Todo”, indicó

La funcionaria estatal explicó que a través de la Secretaría de Finanzas se ha iniciado ya el pago a los 243 expositores que perdieron su inversión, además de que, a quienes todavía tienen producto y desean ser reubicados, se les busca espacio en otras naves, pero no podrán utilizar aparatos eléctricos.

La fiesta continúa

Después de la tragedia, este viernes el Parque Dora María donde se celebra la feria estatal, reabrió sus puertas, esto luego de suspender actividades por un día, tras el incendio que dejó cinco personas fallecidas.

En un mensaje posteado en sus redes sociales, el gobernador del estado, Javier May Rodríguez, anunció que se iban a reanudar las actividades de la feria y que ya se les pagó una indemnización a los expositores y empresarios afectados por el siniestro.

“Ante los hechos ocurridos en nuestra feria, actuamos con una sola prioridad: brindar atención integral a las personas afectadas y acompañar a sus familias, con sensibilidad y toda la capacidad institucional de nuestro gobierno”, señaló.

Reitero el apoyo de su administración a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida y a los expositores, y agregó: “La feria continuará sus actividades, para lo cual se han revisado y fortalecido las medidas de seguridad en las instalaciones del Parque Tabasco. Esta decisión surgió luego de escuchar a los propios expositores y pensando en cientos de familias, productores y emprendedores que participan y han puesto aquí su trabajo, su tiempo y su inversión”.

En tanto, se llevó a cabo una misa solemne en el stand ganadero del parque, en honor a las personas fallecidas en el incendio. A la misa acudieron el gobernador del estado, Javier May Rodríguez; el secretario de Gobierno estatal, José Ramiro López Obrador, y otros integrantes del gabinete.

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