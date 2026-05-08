Más Información
Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan
Decisión improvisada de modificar calendario escolar generará más rezago educativo: Coparmex; piden planeación técnica
La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país
Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"
Un hombre perdió la vida, presuntamente a causa de un golpe en la cabeza, a las afueras de una mina de carbón cerca del municipio de Progreso, Coahuila.
La persona, de nombre Daniel Arnulfo Sánchez Ponce, de 55 años, originario de San Juan de Sabinas, se encontraba a las afueras de una mina a cielo abierto, cuando presuntamente recibió un golpe de una maquinaria pesada que estaba en el sitio.
Lee también Reconocen papel fundamental de madres tamaulipecas; son el eje de la cohesión familiar y social, destacan
El supervisor de la mina fue quien proporcionó los datos de la persona y el que relató que un brazo de la maquinaria se desprendió, lo que provocó que golpeara al trabajador.
Corporaciones policiacas y la fiscalía estatal arribaron al sitio, y según se informó, se trató de un accidente laboral.
Vinculan a proceso a juez que otorgó amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan del delito contra la administración de justicia
JACL/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]