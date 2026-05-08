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Un , presuntamente a causa de un golpe en la cabeza, a las afueras de una mina de carbón cerca del .

La persona, de nombre Ponce, de 55 años, originario de , se encontraba a las afueras de una mina a cielo abierto, cuando presuntamente recibió un golpe de una maquinaria pesada que estaba en el sitio.

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El supervisor de la mina fue quien proporcionó los datos de la persona y el que relató que un brazo de la maquinaria se desprendió, lo que provocó que golpeara al trabajador.

Corporaciones policiacas y la fiscalía estatal arribaron al sitio, y según se informó, se trató de un accidente laboral.

JACL/cr

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