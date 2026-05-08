Un hombre perdió la vida, presuntamente a causa de un golpe en la cabeza, a las afueras de una mina de carbón cerca del municipio de Progreso, Coahuila.

La persona, de nombre Daniel Arnulfo Sánchez Ponce, de 55 años, originario de San Juan de Sabinas, se encontraba a las afueras de una mina a cielo abierto, cuando presuntamente recibió un golpe de una maquinaria pesada que estaba en el sitio.

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El supervisor de la mina fue quien proporcionó los datos de la persona y el que relató que un brazo de la maquinaria se desprendió, lo que provocó que golpeara al trabajador.

Corporaciones policiacas y la fiscalía estatal arribaron al sitio, y según se informó, se trató de un accidente laboral.

JACL/cr