Abasolo, Tamaulipas.- El gobierno estatal tamaulipeco y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en este estado fronterizo mexicano rindieron homenaje a las madres que son el eje de la cohesión familiar y social.

Además el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y la presidenta del DIF-Tamaulipas María de Villarreal, reconocieron el papel fundamental que juegan para sacar adelante a la familia con su amor, esfuerzo y sacrificio.

"Hoy no solamente venimos a celebrar el Día de las Madres, venimos a reconocer el valor, la fortaleza y la enorme contribución que las mujeres hacen todos los días para sostener a nuestras familias, nuestras comunidades y el futuro mismo de Tamaulipas”, coincidieron.

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En su mensaje Villarreal Anaya consideró que en Tamaulipas se reivindica el Humanismo Mexicano, porque afirmó que la transformación debe traducirse en bienestar, justicia social y oportunidades para las familias.

"Tamaulipas avanza bajo los principios del Humanismo Mexicano impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, poniendo en el centro de las políticas públicas a las personas, las familias y el bienestar colectivo", aseveró.

Especificó que "no puede existir una transformación verdadera si esta no se refleja en la vida diaria de las mujeres que durante años cargaron solas con enormes responsabilidades. No puede existir justicia social si una madre no tiene tranquilidad, oportunidades y condiciones dignas para sacar adelante a sus hijos”.

Dijo que “la Cuarta Transformación nos enseñó algo fundamental: el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo y servir al pueblo significa escuchar, acompañar y responder. Significa gobernar con sensibilidad, con honestidad y con profundo sentido humano”.

Y precisó: “Hoy tenemos gobiernos que entienden que el desarrollo debe sentirse en la vida de las personas. Gobiernos que saben que una obra no solamente es concreto, varillas o cemento, sino bienestar para una familia; que un programa social no es un favor político, sino una herramienta de justicia social”.