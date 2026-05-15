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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó comentar sobre los reportes de una posible investigación de su gobierno contra el expresidente de , Raúl Castro, e insistió en que tienen mucho que dialogar con .

"No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia (de EU) quien comente sobre ello", respondió Trump al ser preguntado sobre los informes de que Washington sopesa una acusación formal contra Castro en relación con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El mandatario estadounidense insistió a los periodistas a bordo del Air Force One, donde viaja de regreso a Estados Unidos desde China, que los cubanos "necesitan ayuda".

"Así que ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba", se limitó a responder.

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EU sopesa investigación contra Raúl Castro, reportan

El Departamento de Justicia estadounidense estaría considerando una acusación contra el hermano menor de Fidel Castro, según informó el jueves la cadena CBS citando fuentes con conocimiento de los hechos.

De acuerdo con los reportes, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas, cuando aeronaves de Hermanos al Rescate, organización humanitaria con sede en Miami, fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales, resultando en la muerte de cuatro personas.

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El caso contra Raúl Castro, de 94 años, formaría parte de un renovado esfuerzo de la Administración Trump por incrementar la presión sobre el gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar un cambio político en la isla.

Castro dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, y sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha funcionado como un punto de contacto en recientes conversaciones entre ambos países.

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Los reportes sobre una posible acusación contra el veterano líder se dieron a conocer el mismo día en el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido Rodríguez Castro.

Ratcliffe habría puesto sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, que sufre una de sus peores crisis económicas y humanitarias, agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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